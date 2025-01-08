魷魚遊戲2︱朴圭瑛曬拍攝花絮後秒刪　錯手劇透關鍵角色神秘身份

Netflix大熱韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game）第二季熱潮再次席捲全球，大批劇迷都十分期待第三季的來臨。不過飾演姜霞的朴圭瑛近日更新現場拍攝花絮時，卻疑似劇透，雖然已第一時間刪除，但仍掀起網民熱烈討論。

朴圭瑛在劇中飾演面具工作人員11號。（劇集畫面）

朴圭瑛昨日（7日）在IG分享了多張幕後拍攝花絮，其中一張在片場休息的照片中，她身穿劇中面具工作人員的粉紅制服坐在椅子上，旁邊同樣身穿粉紅制服的男士則成為焦點。細放大圖片，該男士極有可能是劇中飾演單親爸爸朴璟碩的演員李陣郁，而這個細節引發了劇迷對劇情的推測。

朴圭瑛昨日（7日）在IG分享了多張幕後拍攝花絮。（IG圖片）

劇中朴圭瑛飾演的姜霞，是一名北韓士兵兼脫北者，為找回被迫拋下的孩子而加入遊戲組織，擔任11號，在遊戲中因堅持確認淘汰者死亡，阻礙販賣人體器官而與其他成員發生衝突。而李陣郁飾演的單親爸爸，為了支付患血癌女兒的昂貴手術費而參加遊戲，兩人曾在同一兒童遊樂場工作，而兩人的互動就成為第三季的焦點之一。

旁邊同樣身穿粉紅制服的男士則成為焦點。（IG圖片）

在花絮照中，李陣郁同樣穿著粉紅制服，令劇迷推測可能在劇中有驚人轉折，由於第二季結局，李陣郁疑似被槍殺，另一可能是朴圭瑛會營救他。不過照片疑劇透下一季劇情，朴圭瑛已經快手將照片刪除。