祥賭必贏｜朱栢康演Oppa自比宋仲基　Stanley力證︰阿Sa當佢男神

2025蛇年賀歲電影《祥賭必贏》，昨日（8/1）舉行宣傳活動。戲中幾位主角蔡卓妍、張繼聰、朱栢康、邱士縉及吳家忻（Kayan9896）都有出席。早前被網民發現原來做過芬蘭電影男主角的朱栢康，原來該片已是7、8年前作品，拍攝期間更接到《金都》導演黃綺琳邀請演出，過程非常奇妙。

《祥賭必贏》昨晚（8/1）舉行宣傳活動，戲中幾位主角蔡卓妍、張繼聰、朱栢康、邱士縉及吳家忻（Kayan9896）都有出席。（葉志明 攝）

來到《祥賭必贏》，今次朱栢康要飾演一個中韓混血兒，訪問時朱康表示無難度︰「扮Oppa冇難度，因為我走開靚仔路線，但礙於今次扮Oppa有很多化妝，雖然我靚仔但係都有皮膚濕疹，呢個係最難挑戰，忍住啲濕疹唔好畀佢爆晒出嚟。」

Stanley力證朱栢康在阿Sa眼中是男神。（葉志明 攝）

問到今次要扮韓國人，演出時可有一個藍本借鏡，朱康自稱都專程看了不少韓國電影，從而去扮韓國人的演繹。Stanley此時玩埋一份，話朱康演繹上似宋康昊，而Kayan9896就吹捧到似宋仲基，而朱康亦不客氣稱︰「我覺得我個樣好過宋仲基。」

朱栢康在戲要扮演一個中韓混血兒，自比靚仔過宋仲基。（《祥賭必贏》劇照）

其實當海報一出，朱康都有不少朋友致電或DM自己︰「問張海報搞乜？搞到我咁樣，我話唔好話人啦，只係我角色個妝係要咁。」而Stanley更爆出朱康的俊俏，是吸引到阿Sa真係當佢男神︰「仲話想介紹朱康畀Joey姐姐識呀！」