臨時決鬥｜古天樂惡搞《城寨》要做信一　四子之一短褲仔震撼擂台

2025農曆新年賀歲鉅獻電影《臨時決鬥》，準備好大年廿九（28/1）跟觀眾拜早年。電影昨日（10/1）發佈正式海報，見到十多位主要演員陣容，當中更有爆肌造型的隱世拳王古天樂，要知拳王背負甚麼責任，如何施展拳王本領打賀歲。

周秀娜與王丹妮要在擂台上決一高下。（《臨時決鬥》劇照）

正式宣傳片展示，胡子彤穿着小短褲配襯可愛色調運動裝，以鍾磊徒弟身份帶領觀眾了解其隱世拳館。其實子彤在戲中從冇贏過一場比賽，屢敗屢戰，卻又屢戰屢敗。而從他身上鮮艷的色彩，超短的性感短褲仔，就知他憑樂觀的性格，積極的態度，令他無懼敗仗，只怕以後冇得打。

身為師父的古天樂，見徒弟從未有過一場勝仗，仍予以鼓勵。（《臨時決鬥》劇照）

拳館當中，其他學生身份都令人驚訝，戲中王丹妮為失去男友而挑戰「小三」女拳王周秀娜，更向女拳王施展拳頭，混亂間繼而引發四女在電梯大混戰，娜姐怒爆：「我同佢講道理，佢同我講物理﹗」

胡子彤在戲中飾演一位屢敗屢戰的拳手，已創下37場敗績，但其短褲仔造型卻相當搶眼。（《臨時決鬥》劇照）

而票房及口碑皆大收旺場的《九龍城寨之圍城》，今次多位主要演員參與《臨時決鬥》演出，當然可以攞正牌玩二次創作，其中在戲中飾演藝人的GiGi表示獲邀飾演龍捲風，找老公古天樂排練，古仔笑言：「我要做信一﹗龍捲風......你個八婆﹗」而張文傑的一身皮褸配襯黑超look，絕對是龍捲風的翻版造型。真是反轉原創既有思維。原班人馬，原裝正版玩二創，自己跟自己開玩笑，為今個新年加增添歡樂氣氛，為今次熱血賀歲電影錦上添花。

周秀娜在戲中是一女拳王，師父是張文傑，是古天樂的徒弟。（《臨時決鬥》劇照）