香港四徑大步走影評｜久違的血脈沸騰　比獅子山更堅毅的山峯精神

近日一部掀起話題的紀錄片《香港四徑大步走》，在去年舉行的第20屆香港亞洲電影節上，獲觀眾票選最佳電影。這是一部講跑步的電影，但它並非一般的跑步，是一個被視為不可能完成的賽事「香港四徑」。

《香港四徑大步走》的宣傳海報。（電影公司Instagram）

一般人眼中，能夠完成一場42公里的馬拉松已經是一次成就解鎖，但講緊的「香港四徑」是全長約298公里，參加者需要一口氣順次序逆走麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑，全程攀升約14,500米。這個距離相等於要跑7次馬拉松，而且是要連續跑，不眠不休72小時內完成才叫「生還者」。聽到已經卻步，但戲中紀錄的是2021年四徑十周年賽事，當年主題是「Breaking 50」，邀請歷屆完成者或生還者再度挑戰，希望有人可以破紀錄50小時內完成。

熱愛跑步的發哥鼎力支持《香港四徑大步走》。（電影公司提供）

跑步可以是一項孤獨進行的運動，不斷拍下一個個參賽者在跑，看似沒趣，而且賽事橫跨3日，有不少時候要在深宵開跑，連風景都欠奉。但正正就是一幕幕看似沉悶的畫面，導演將整個故事重新調配剪輯，成為最刺激最看得熱淚盈眶的故事。

電影第一節先要觀眾入局，將整個賽事完整地講一次，甚麼先走100公里的麥理浩徑，然後到78公里的衛奕信徑，跑到赤柱後乘車到石澳，開展全長50公里，在賽事中堪稱教輕鬆的港島徑。最後參加者要從山頂跑落中環碼頭，趕船入梅窩再完成最後70公里的鳳凰徑。單看數字已經受不到，期間又要轉乘地鐵及渡輪，更叫觀眾感到新鮮有趣。

預告上每一句字幕，都是要了你的命。(《香港四徑大步走》影片截圖）

全片最重要還是參賽者，導演巧妙地將往績較佳的參賽者，塑造成今次主角，讓觀眾不自覺地替他們打氣，期待當中有那位強者最終完成不可能任務。但故事發展下去，突如其來的身體不適，不似預期的意外，難以承受的心理勞累，強者一下子都被打沉，大自然似要默默地扳回一城。不過當中一位一直沒有著墨，看似平平無奇的參賽者，突然在最後賽段冒起，就連當事人都不知道自己將會成為這場賽事的主角，反高潮的情節令人亢奮。

一個可怕的數字，每趟都散發去著惹人去征服的魅力。(《香港四徑大步走》電影預告)

沿途風景的美，也是電影令人醉心的每一幕。(《香港四徑大步走》電影預告)

不過令人看得雙眼通紅不止是勝利的一位，還有身受重挫仍堅持作賽的每位，包括賽事十數日前才𠝹傷腳，大大個傷口要縫針的阿邦，每一步都是汗與血在混和，跑到後段更出現神志不清，行一步都似要倒下的畫面。一時間就似跟阿邦成為朋友，你沒事嘛？捱唔捱到？鏡頭可否快點返回他身上，想知他到底能否捱下去……

要是跑下去，要是停下來，悶聲贏一場。(《香港四徑大步走》影片截圖）

運動電影向來是最熱血滿載，努力奮鬥加油響遍全片，但在《香港四徑大步走》看到的是默默耕耘的一群，十數位參賽者，位位身經百戰，無人會想過中途離場，但到下決定時沒怨天沒怨地，要是跑下去，要是停下來，不足就是不足，有機會便再來。悶聲除了發大財，也可以戰勝自己。在艱難的日子，好想放聲發洩，但能咬緊牙關，默默地跑、靜靜地贏，暗暗地流露出一份久違的熱血精神，一份不單單是獅子山，而是橫跨大平山、大東山、鳳凰山的精神。