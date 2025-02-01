盤點八部「唔老黎」賀歲片　林青霞經典作開古裝武俠打打殺殺先河

農歷新年入戲院睇賀歲片，早已成為香港人指定節目之一，賀歲片在八十年代崛起、留下《八星報喜》、《富貴逼人》等經典作品，及後於九十年代進入高峰，周星馳、成龍等每年均會推出喜劇或動作喜劇作品與眾同樂。時至今日，賀歲片早已不限喜劇題材，以殯儀為題材的《破．地獄》破天荒跨越近三個月在賀歲檔繼續熱播，或許成為史上賀歲當最「唔老黎」電影。

以殯儀為題材的《破．地獄》，破天荒上映至新年檔期，或成為史上最「唔老黎」賀歲檔電影。（《破地獄》劇照）

其實過去賀歲檔期中，每隔數年不乏反傳統賀歲作品，當中包括武俠片、犯罪電影及動作片，以下為大家盤點各類型「唔老黎」賀歲檔電影，讓大家在《嚦咕嚦咕新年財》與《家有囍事》以外有另類選擇！

《射鵰英雄傳：俠之大者》亦是今年最被受期待的賀歲片之一！（《射鵰英雄傳：俠之大者》電影劇照）

《封神第二部：戰火西岐》亦名正言順在賀歲上映。（《封神第二部：戰火西岐》劇照）

賀歲武俠片最悠久

古裝武俠片向來是港產片的強項，歷年亦不乏在賀歲檔上映的例子，包括林青霞與王祖賢主演的《東方不敗之風雲再起》，於1993年新年前上映，當年票房不俗，打開武打賀歲先河。及至2000年代，《決戰紫禁之巔》、《霍元甲》、《蘇乞兒》、《錦衣衛》及兩年前的《天龍八部之喬峰傳》，亦是賀歲檔期前上映的古裝武俠片，似乎觀眾在新年對刀劍武打早已免疫，難怪《射鵰英雄傳：俠之大者》成為今年最被受期待的賀歲電影之一！

《東方不敗之風雲再起》於1993年新年前上映，打開武打賀歲先河。（《東方不敗之風雲再起》造型照）

《決戰紫禁之巔》亦是打打殺殺的賀歲片。（《決戰紫禁之巔》劇照）

《霍元甲》甚至上演滅門慘痛橋段。（《霍元甲》電影劇照）

《錦衣衛》情節亦涉及殘殺、虐待。（網上圖片）

犯罪動作片賀歲轟動一時

由爾冬陞執導的犯罪動作電影《門徒》，在2007年賀歲檔期上映，成為當年轟動一時的反傳統之舉，電影不僅以販毒為題材，更有不少暴力元素，包括劉德華在劇情結局自殺的橋段，對看慣喜氣應節電影的觀眾而言，自然相當不適應，然而無可否認《門徒》為一部出色的作品，票房表現不俗亦可見觀眾破例接受的程度。及至2012年，林超賢執導的《逆戰》為一部警匪槍戰電影，謝霆峰與周杰倫在劇情中冒槍林彈雨，亦非過去成龍在賀歲檔上映的時裝動作警匪片可比，實屬破格的例子。

《門徒》無可否認是一部出色的電影，但當年賀歲上映亦轟動一時。（《門徒》劇照）

《逆戰》亦打到飛起！（（逆戰》劇照）

《逆戰》亦打到飛起！（（逆戰》劇照）

幾乎改壞名

「唔老黎」的賀歲片中，2010年上映的《財神到》為值得一提例子，這部中港合拍的賀歲喜劇，曾一度命名為《財緣萬歲》，偕音與「裁員」相近、對廣東話母語觀眾而言相當不吉利，然而最終上映前則更命為《財神到》，成為「幾乎改壞名」的賀歲片特殊例子！