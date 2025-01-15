法國女子墮「畢彼特」網戀陷阱痛失665萬　同富豪老公離婚陷抑鬱

近年全球詐欺趨勢不斷上升，詐騙手法日新月異，民眾稍為不留神就會墮入圈套，輕則錢被騙，重則連家庭都冇埋。日前一位法國女子，在社交平台認識繼而愛上假冒荷里活男神畢彼特（Brad Pitt）的騙徒，不只被騙83萬歐元（約665萬港元），更與富豪老公離婚，人又冇錢又冇。

有騙徒假冒荷里活男神畢彼特，令法國女子墮網戀陷阱。（Getty Images）

據外媒報道，53歲任職室內設計師的法國女子Anne去年報案，指某天當自己在Instagram分享了豪華滑雪之旅的照片後，收到一個自稱是畢彼特母親的人傳來的訊息，其後再收到自稱是畢彼特本人的訊息。兩人開始交談，Anne在言談間透露了與富豪丈夫正在經歷艱難時刻，其後發展成戀愛關係。她向警方透露，起初確實有懷疑，但每天與對方發短訊並收到照片和影片後，令她放下戒心。

受害人Anne指起初確實有懷疑，但每天與對方發短訊並收到照片和影片後，令她放下戒心。（Getty Images）

其後假畢彼特向Anne求婚，當她表示希望能跟富豪老公離婚並得到巨額的贍養費時，假畢彼特再乘勝追擊，在IG發文讓Anne相信他急需進行腎臟癌手術，並向Anne聲稱因與前妻安祖蓮娜祖莉打離婚官司而無法取得資金，及後開始向Anne傳AI病床照。

AI病床照...（X）

做緊手術都影到相？（X）

有不少網民都表示這些AI照超假。（X）

Anne在長達近2年的騙局中，總共被騙去83萬歐元（約665萬港元），直至看到媒體報道畢彼特與新女友Ines de Ramon出席公開活動，才得知自己被騙。有大批網民看到多張AI照片後，都忍不住留言表示：「愛情騙局是最殘酷的」、「點解唔google吓畢彼特有冇入院先？」、「認真，咁都信？」、「啲相一睇就知係AI」。