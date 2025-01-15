李婉華女兒雙手揸胸自拍大膽誘人　胸前舉粗口手勢影特寫反叛狂野

港產片一代女神李婉華，於九十年代出道時，在銀幕留下絕美倩影，留下《至尊三十六計之偷天換日》等經典作品。及後，李婉華於2003嫁往加拿大，同年誕下長女Natalie，此後淡出大銀幕。近年，Natalie以星二代身份成為娛圈中人，多次與母親在香港會見傳媒，不僅受訪時表現成熟，更直言自己熱愛唱歌跳舞，並成為演員作為目標，有望接棒母親的女神地位！

李婉華為一代港產片女神！（資料圖片）

李婉華與長女Natalie。（李婉華IG圖片）

Natalie早前陪同母親李婉華返港，接受傳媒訪問時直言熱愛唱歌跳舞，目標更是成為演員。（Natalie IG圖片）

目前正於多倫多讀大學的Natalie，在外國長大育成「鬼妹仔」性格，不時於社交媒體分享美照，形象向來健康性感。日前，Natalie以KOL身份到多倫多一間自拍館體驗，分享一系列自拍造型照，身穿一件皮草風格外套，內襯肚兜型低胸背心、短褲及長靴，展示小麥色健康肌膚與緊緻身材曲線！

Natalie身穿一件皮草風格外套，內襯肚兜型低胸背心、短褲及長靴，大曬身材曲線！（Natalie IG圖片）

Natalie身穿一件皮草風格外套，內襯肚兜型低胸背心、短褲及長靴，大曬身材曲線！（Natalie IG圖片）

Natalie身穿一件皮草風格外套，內襯肚兜型低胸背心、短褲及長靴，大曬身材曲線！（Natalie IG圖片）

Natalie身穿一件皮草風格外套，內襯肚兜型低胸背心、短褲及長靴，大曬身材曲線！（Natalie IG圖片）

Natalie身穿一件皮草風格外套，內襯肚兜型低胸背心、短褲及長靴，大曬身材曲線！（Natalie IG圖片）

Natalie身穿一件皮草風格外套，內襯肚兜型低胸背心、短褲及長靴，大曬身材曲線！（Natalie IG圖片）

Natalie身穿一件皮草風格外套，內襯肚兜型低胸背心、短褲及長靴，大曬身材曲線！（Natalie IG圖片）

Natalie身穿一件皮草風格外套，內襯肚兜型低胸背心、短褲及長靴，大曬身材曲線！（Natalie IG圖片）

Natalie的火辣造型大騷美背、側乳及長腿等誘人曲線，在其中兩張特寫相片中，Natalie更雙手緊揸上圍，動作意識相當大膽，誘人之餘展現對身材的自信。同時，Natalie亦在另一張胸前特寫相片中，雙手舉起粗口手勢，似乎爽朗陽光的性格中，亦帶反叛與狂野基因！

Natalie以雙手揸胸，動作意識相當誘人！（Natalie IG圖片）