爆谷一周｜古天樂對來年電影投資不樂觀　預測︰縮減到恐怖地步

周秀娜與王丹妮在《臨時決鬥》中為爭男朋友而打起上來。

賀歲片《臨時決鬥》導演麥啟光以及演員古天樂、周秀娜、王丹妮、張文傑和胡子彤作齊作客《爆谷一周》。古天樂向來有Mr.Cool之稱，谷德昭問到大家如何相處時，更爆周秀娜起初知道錄影要坐在古天樂旁也「吓」了一聲，周秀娜無言以對，之後才表示今次大家對戲比較少，而且因為要不停打，每次拍完已很倦。

周秀娜在戲中有不少動物場面。

戲中一幕古天樂凌空將王丹妮撻在擂台上，谷德昭話睇完都覺得痛。

張文傑則表示一點也不怕古天樂，因為古天樂很照顧和保護每一位演員，而且還說：「我同佢打，我係被照顧嗰個嚟，因為咁啱拍呢套戲時我真係有少少傷，我個人係冇平衡，每一個動作打完佢都會扶住我，因為我真係會跌，所以佢係最照顧我嗰個嚟。」至於胡子彤，谷德昭認為他經常對住老闆古天樂，照道理應該很熟絡不會驚，但眼見他的樣子卻是最驚的一個，他即口窒窒地說：「我喺拳館係同佢平起平坐㗎！」

古天樂認為喜劇要演，而非扮鬼扮馬搞笑。

訪問中，古天樂亦講到香港喜劇問題，認為現在拍喜劇不能再像以前，亦不能用「搞」，而是要「演」，要有一個結實的故事，最緊要貼近民生，看後會有共鳴感，發自內心地笑，荒謬得來現實卻真的會發生。不要再刻意寫出某情境，玩錯摸和扮鬼扮馬，現在這些已不可行。古天樂更指過去三年全球也沒有多少部喜劇，奇怪是否全世界的人有默契地不拍喜劇。而且認為喜劇要打破地域界並不容易，因為貼近自己民生便一定會有語言障礙，如果少對白多些身體語言又自覺很困難，可能現在資訊太發達，已經很難再刺激觀眾的笑點。

而作為電影製作人，古天樂覺得這兩年其實不宜大投資，但小投資又會扼殺了一些出色的製作，最好能採取中庸之道。而2025年的電影製作，古天樂認為確實會有所縮減，甚至會縮減到頗恐怖的地步，而且還有機會全部要得到政府資助才能開戲。