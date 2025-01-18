黃子華水著Look任亞姐嘉賓　為觀眾拆解點解答問環節要著泳衣？

亞洲電影的YouTube頻道，最近上載一條來自《亞視百人II》的影片，當中分享兩大笑匠許冠文及黃子華都曾擔任過《亞洲小姐》的嘉賓，而黃子華在1996年當晚，為感受著泳裝的感覺，親自著上一件頭泳衣，在台上行一個圈，感同身受。

黃子華在1996年，以泳裝擔任《亞洲小姐》表演嘉賓。（影片截圖）

黃了華出場便繞場一周，驟眼看都似佳麗。（影片截圖）

黃子華笑言香港女仔對著泳裝這回事好謹慎。「你約佢去街、去卡拉OK、去食飯都冇問題，約佢去泳水？佢會問你︰『你係咪想娶我呀？我未結婚前唔會做呢啲嘢！』而香港沙灘更加出晒名，最多女仔唔肯著泳衣，但又游緊水。所以喺香港做救生員好慘，成日分唔到啲人係游緊水定跳海。」

黃子華笑言香港女仔對著泳裝這回事好謹慎。（影片截圖）

子華神話更為大家拆解多年來的迷思，點解答問環節一定要著泳衣？「著咗泳裝IQ係咪會高啲？真正原因係佳麗一著泳裝行上台，就會有一招『就地整容法』，吸氣縮肚，呢個時候你問佢問題，佢好易分神，一鬆懈就會見到真正身材，所以大會為觀眾見到佳麗真身，問題會問得好刁鑽，盡快要佢洩咗道真氣。」

黃子華更指不少女觀眾特別愛看泳裝環節，可大肆評頭品足。（影片截圖）

而子華神亦坦言以泳衣亮相，對佳麗來說是有生理壓力，首先是唔敢食飯，加上現場冷氣凍，唔易捱。「好多佳麗甚至報名一刻已經冇食飯，所以仲行到上台都係醫學上嘅奇蹟，而她們更是香港今晚最飢寒交迫嘅一群。」而最後子華更為佳麗創作了一句口號︰「無論得到冠亞季，千祈唔好流鼻涕」