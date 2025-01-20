許冠文當正嫁女提早送結婚禮物　衛詩雅勁感動眼泛淚光

香港史上最高票房的華語電影《破·地獄》上映踏入第十一個星期，最新港澳累積票房數字突破1億5千8百萬。而昨日導演陳茂賢、許冠文及衛詩雅現身大圍出席謝票。Michael笑言望《破．地獄》票房收2.2億，寓意香港人打破任何困難，他於謝票後分享感言，語重心長祝願香港人及香港電影同樣向好。



《破·地獄》上映踏入第十一個星期，最新港澳累積票房數字突破1億5千8百萬。

導演陳茂賢、許冠文及衛詩雅現身為《破·地獄》謝票。

導演陳茂賢、許冠文及衛詩雅現身為《破·地獄》謝票。

Michael說：「我同好多香港人一樣，一生都希望進步同埋破紀錄，一生人都曾經追求過幾次，喺呢位天才洋溢嘅導演（陳茂賢）嘅作品又令到我再感受到一次。不過今次未破得哂，仲有6000萬左右就可以破到香港所有電影嘅紀錄，嗰部係2億2千萬票房嘅《End Game》（《復仇者聯盟：終局之戰》），如果大家已經睇咗四次，唔爭在睇夠八次。呢個唔只係我嘅夢，如果香港可以有一部2億2千萬票房嘅香港電影，咁就證明香港人可以做哂任何野，雖然暫時環境比較惡劣，不過我哋好快就可以破任何困難，任何嘅紀錄。」

許冠文望《破·地獄》票房可破到《End Game》（《復仇者聯盟：終局之戰》）紀錄。

許冠文望《破·地獄》票房可破到《End Game》（《復仇者聯盟：終局之戰》）紀錄。

而Michael昨日除了現身謝票，更為同場的Michelle帶來一支酒作結婚禮物，Michael表示事源自己下月跟家人外遊，未能親身出席Michelle的婚禮。因此於謝票期間驚喜送上心意，Michael更笑言：「之前我個女嫁之前，我都係同佢開咗支酒分享心事，仲同佢講咗好多男人嘅秘密，不過就唔方便喺呢度講，哈哈！」搞鬼的Michael更約定Michelle再聚，私底下分享。而Michelle接過Michael的禮物更眼泛淚光，她指：「好多謝Michael San，感覺真係多咗一個阿爸，好感動，我同Michael San個女一樣都係咁啱叫Michelle，所以特別有一份親切感。」

許冠文提早送上結婚禮物予衛詩雅。

許冠文提早送上結婚禮物予衛詩雅。

許冠文提早送上結婚禮物予衛詩雅。

許冠文提早送上結婚禮物予衛詩雅。

至於同場的導演陳茂賢亦分享：「拍攝時因為每位演員都好專注演出，每場都要投入情緒，所以嗰陣其實大家都未有好多機會傾計，反而係拍完電影一齊經歷密集式宣傳，又多啲時間互相了解，所以形成咗呢股凝聚力。」