看我今天怎麽說︱評論學會點名力讚游學修鍾雪瑩　陳蕾主題曲曝光

由天下一電影製作有限公司出品，利希慎基金慈善合作，廖婉虹、何康、黄修平聯合監製，黃修平執導，游學修、鍾雪瑩、吳祉昊領銜主演的電影《看我今天怎麽說》，正式宣布定檔2月20日全港上映，早前經已展開優先場讓影迷先睹為快外，另更安排於農曆新年期間由年廿九起優先放映，破格以聾人題材進佔賀歲檔！而定檔海報及最新預告片今日（1月20日）亦同步曝光！

《看我今天怎麽說》由游學修、鍾雪瑩、吳祉昊領銜主演。（《看我今天怎麽說》電影劇照）

繼鍾雪瑩勇奪金馬獎最佳女主角、電影獲香港亞洲電影節觀眾票選大獎後，《看我今天怎麽說》日前再下一城，獲得第三十一屆香港電影評論學會大獎今年十部「推薦電影」之一，成為影評人眼中年度必看佳作，阿修與阿雪更獲評審特別點名力讚演技，表現獲得一致好評。電影屢獲專業肯定，加上早前舉行多場優先放映，口碑載道，一票難求，為即將公映打下強心針，亦令作品影迷對今屆金像獎提名充滿期待。

游學修與鍾雪瑩獲香港電影評論學會大獎點名大讚。（《看我今天怎麽說》電影劇照）

阿修談到電影由去年10月於英國BFI倫敦影展作世界首映後一路走來，感慨道：「榮幸能夠參與其中與團隊同創佳績。希望各獎項的肯定能夠贏得觀眾關注入場。」至於憑電影榮升金馬影后的阿雪，同樣對作品終於上映大感興奮：「非常期待！歡迎大家入場觀賞，看見聾人世界的風景，見證三位香港年輕人認識自己與成長之旅。」

鍾雪瑩早前憑《看我今天怎麽說》於台北金馬獎封后。（《看我今天怎麽說》電影劇照）

談到賀歲檔優先場的特別安排，阿修呼籲觀眾入場支持：「電影對我來說是一部關於自我認同的電影。希望可以透過這個角色和這部電影，送給每個曾經迷失過疑惑過的人，新一年新開始。」

游學修希望觀眾於賀歲檔期間支持《看我今天怎麽說》優先場。（《看我今天怎麽說》電影劇照）

在今天發佈的主海報中，可見三位主角阿修、阿雪及Marco在海邊以手語暢快談天，透過年青人的青春氣息帶出電影主題。連同之前發佈的先導海報版本1 及 2，《看我今天怎麼說》一系列海報均由究方社創意總監方序中與設計師蔡尚儒設計，以海洋貫徹三張海報的主題，呼應電影中大量以水域深淺，隱喻聾人自我認同的肯定程度。三張海報中除了有三位主角阿修、阿雪及Marco的出現，更有演出十分搶眼的兩位小演員，分別是飾演童年阿修 (角色: 葉子信) 的聾童鄭進希及飾演童年Marco (角色: 吳昊倫/ Alan) 的CODA (the child of deaf adults，聾人父母的孩子) 黃暐恆。海報中，兩個小孩以手語對話，互望的視線象徵可以自由自在仰賴一雙手溝通的時期。

吳祉昊為新晉聾人演員。（《看我今天怎麽說》電影劇照）

另隨著定檔日子的公布，劇組亦為影迷帶來驚喜，日前正式釋出由實力派唱作歌手陳蕾演唱的電影主題曲《What If》歌詞版MV，歌詞由阿雪親自填寫，透過旋律和文字細膩道出聾人的內心世界，與電影主題相輔相成，深深打動影迷心靈。《看我今天怎麽說》定檔2月20日公映，影迷密切留意，一同以眼代耳，看看這個世界怎麽說！

《看我今天怎樣說》由鍾雪瑩、游學修及吳祉昊等主演。（《看我今天怎樣說》電影劇照）

《看我今天怎麽說》故事大綱：

三位赤誠的聾人青年：子信 (游學修 飾) 來自聾人家庭，世界從沒聲音，雖然生活滿是障礙，卻用手語活出自信。素恩 (鍾雪瑩 飾) 小時候植入了「人工耳蝸」，並艱辛學習口語，即使帶著「聾人口音」，仍努力地去做個「正常人」。Alan (吳祉昊 飾) 也用人工耳蝸，口語能力跟素恩相若，亦懂得手語，是子信的莫逆之交；他認為聾人應盡力與不同人滿通，開拓世界。友情把三人連上，撞得彼此遍體鱗傷 ，卻引領著大家去尋找自我。