單身即地獄4︱起底6位韓國單身女神　竟有前女子偶像練習生下凡！

韓國人氣戀愛真人騷《單身即地獄》近日推出第四季，並於14日在Netflix串流平台啟播，《單身即地獄4》啟播後旋即登上香港熱播榜頂點！節目啟播後，不少觀眾網民被一眾女神級韓國參加者迷倒，對節目外的女神真貌與生活甚感興趣，以下立即為大家「起底」六位《單身》女神！

韓國戀愛真人騷《單身即地獄4》日前於Netflix啟播！（《單身即地獄4》劇照）

翻版TWICE Sana

23歲的參加者裴智妍，是一名新晉模特兒，身材高䠷形象性感，更被認為撞樣女子組合TWICE成員Sana（湊崎紗夏）！裴智妍於個人社交媒體上擁有近15萬位追踪者，平時喜歡騎馬，鍾情身型結實健碩的男生，相信是不少觀眾眼中的性感女神！

裴智妍被指撞樣女子組合TWICE Sana！（裴智妍IG圖片）

裴智妍被指撞樣女子組合TWICE Sana！（裴智妍IG圖片）

裴智妍被指撞樣女子組合TWICE Sana！（裴智妍IG圖片）

裴智妍被指撞樣女子組合TWICE Sana！（裴智妍IG圖片）

裴智妍被指撞樣女子組合TWICE Sana！（裴智妍IG圖片）

韓國選美冠軍

清純甜美的金珉楔，是韓國第21屆春香小姐選美大賽的冠軍，畢業於首爾藝術大學，及後成為演員。金珉楔的外貌與學歷均無懈可擊，在社交媒體上則擁有4萬位追踪者，相信是不少男生的理想型女友！

金珉楔是韓國第21屆春香小姐選美大賽的冠軍！（金珉楔IG圖片）

金珉楔是韓國第21屆春香小姐選美大賽的冠軍！（金珉楔IG圖片）

金珉楔是韓國第21屆春香小姐選美大賽的冠軍！（金珉楔IG圖片）

金珉楔是韓國第21屆春香小姐選美大賽的冠軍！（金珉楔IG圖片）

前PRODUCE 48練習生

26歲的李時安，曾經為女子偶像組合PRODUCE 48的練習生，作為偶像預備人選下凡、加上成為模特兒，讓李時安成為六位女參加者中，社交媒體追踪人數最多、超過25萬人！雖然李時安外貌看似頗具距離感，但觀眾從她與其他男嘉賓的互動中，漸漸發現她個性隨和、相當百變，是節目中人氣最高的女神！

李時安曾經為女子偶像組合PRODUCE 48的練習生！（李時安IG圖片）

李時安曾經為女子偶像組合PRODUCE 48的練習生！（李時安IG圖片）

李時安曾經為女子偶像組合PRODUCE 48的練習生！（李時安IG圖片）

李時安曾經為女子偶像組合PRODUCE 48的練習生！（李時安IG圖片）

李時安曾經為女子偶像組合PRODUCE 48的練習生！（李時安IG圖片）

名校舞蹈系女神鄭裕陳

鄭裕陳在《單身即地獄》裡身材相當高䠷吸引，原來更畢業於名校梨花女子大學，擁有舞蹈系碩士的校花女神！鄭裕陳雖然在社交媒體上僅有近7萬位追踪者，但經常分享生活照的她，清純氣質亦吸引不少人仰慕！

鄭裕陳是名牌學府梨花女子大學舞蹈系校花級女神！（鄭裕陳IG圖片）

鄭裕陳是名牌學府梨花女子大學舞蹈系校花級女神！（鄭裕陳IG圖片）

鄭裕陳是名牌學府梨花女子大學舞蹈系校花級女神！（鄭裕陳IG圖片）

鄭裕陳是名牌學府梨花女子大學舞蹈系校花級女神！（鄭裕陳IG圖片）

「多仔追」網絡女神

網絡女神金慧真，在節目中相當主動健談，她在社交媒體上擁有超過7萬位追踪者，自爆經常被男性追求，私訊量多至堆積如山！金慧真雖然「多仔追」，但她表示自己會對有好感的人主動出擊，會絲毫不顧忌的望實對方，而對象亦會因為她的主動而喜歡上她。

網絡女神金慧真自爆在社交媒體多仔追！（金慧真IG圖片）

網絡女神金慧真自爆在社交媒體多仔追！（金慧真IG圖片）

網絡女神金慧真自爆在社交媒體多仔追！（金慧真IG圖片）

網絡女神金慧真自爆在社交媒體多仔追！（金慧真IG圖片）

網絡女神金慧真自爆在社交媒體多仔追！（金慧真IG圖片）

甜美鄰家女孩

在社交媒體上擁有近3萬位追踪者的金我璘，雖然是一眾女參加者中最少的一位，然而她甜美的鄰家女孩氣質，卻相當吸引男嘉賓！金我璘曾表示自己具有反差魅力，認為自己看似高傲冷漠，但其實個性瀟灑，更豪言：「認識我的男生都說，我是他們見過最漂亮的女生！」

金我璘不單止外貌甜美，更對自己的美貌非常有自信！（金我璘IG圖片）

金我璘不單止外貌甜美，更對自己的美貌非常有自信！（金我璘IG圖片）

金我璘不單止外貌甜美，更對自己的美貌非常有自信！（金我璘IG圖片）