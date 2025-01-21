黑修女們︱宋慧喬練習食煙六個月　講粗口、煙駁煙破格演出獲大讚

韓國影視女神宋慧喬事隔10年再次主演電影，新作《黑修女們》將於本周五（24日）在韓國正式上映，昨晚（20日）導演權赫宰攜同宋慧喬、李陣郁、全余贇及文友辰出席媒體優先場，率先啟動電影宣傳活動！宋慧喬昨日亮相放映時，以一頭僅及耳際短髮示人，身穿全套黑色孖襟西裝、內襯白色上衫，造型既知性亦相當低調，讓觀眾對宋慧喬印象一新！

宋慧喬以短髮造型現新《黑修女們》優先場，形象讓人耳目一新！（視覺中國）

宋慧喬以短髮造型現新《黑修女們》優先場，形象讓人耳目一新！（視覺中國）

《黑修女們》導演權赫宰攜同宋慧喬、李陣郁、全余贇及文友辰出席媒體優先場。（視覺中國）

宋慧喬於放映後與現場媒體及觀眾對談，期間表示：「拍攝《黑暗榮耀》之後，我再不想回到情故事裡，所以劇本也希望挑選特別類型，剛好遇到《黑修女們》。」亦表示自己一向鍾情看恐怖電影，從小到大都會閱讀恐怖故事，母親亦是神秘學作品的書迷，所以自己亦間接接觸許多神秘學題材作品。

宋慧喬在《黑修女們》放映後，與現場觀眾對談。（視覺中國）

談到《黑修女們》的演出突破，宋慧喬分享自己從影以來首次拍攝吸煙畫：「因為我並非吸煙者，一開始相當苦惱要如何拍攝，雖然吸煙並非好習慣，但我提前在拍攝開始前六個月練習如何吸煙。因為電影第一幕便要上演吸煙橋段，而且更是超近鏡拍攝，我不希望假裝吸煙。」

宋慧喬在《黑修女們》拍攝開始前，花六個月時間練習食煙。（《黑修女們》電影花絮照）

宋慧喬於《黑修女們》裡飾演修女尤尼亞，相比過去在影視作品裡甜美的形象，宋慧喬自爆在新作中不停講粗口、更會「煙駁煙」！連韓國媒體在觀賞宋慧喬的新演出後，亦大讚：「宋慧喬在新作裡展現觀眾從未看過的豐富面貌！」似乎對宋慧喬的用心預備，予以肯定及認同。

宋慧喬於《黑修女們》裡飾演修女尤尼亞，相比過去在影視作品裡甜美的形象反差甚大！（《黑修女們》電影劇照）