誤判｜武指大內貴仁感謝甄子丹　助日本動作片︰拍出國際關注水平

由甄子丹主演及執導的電影《誤判》，票房走勢凌厲，動作的亮麗亦叫人拍案。而近年甄子丹都多與一班日本動作指導班底合作，包括《九龍城寨之圍城》的動作指導谷垣健治，而《誤判》就是他另一位拍檔大內貴仁。《香港01》跟他做了一個越洋訪問，他更感謝甄子丹，從他身上學到的水平，返國後直接令日本動作電影提升到國際水平。

大內貴仁跟甄子丹在《導火綫》認識，合作至今。（電影宣傳提供）

電影《導火綫 》(2007)，為大內貴仁開啟到香港工作之門。（《導火綫》宣傳圖）

5歲習武23歲接觸動作特技

大內貴仁5歲開始學習空手，學習了6年。高中和大學期間有學了7年摔跤，到23歲開始接觸動作和特技表演，而香港電影當然是他的啟蒙。「最愛是成龍的《醉拳2》，至於甄子丹的作品，則是《導火綫》。」《導火綫》難忘之處是自己有份參與的第一部香港電影。「我在香港遇上了谷垣先生，這成為我在日本從事特技工作的契機。之後谷垣先生邀請我參加《導火綫》拍攝，從那以後，我便收到甄子丹先生的邀請，開始被邀請參加各種作品。」

甄子丹跟一眾日籍動作演員合作無間，站他右邊的為《九龍城寨之圍城》的動作指導谷垣健治。（電影宣傳提供）

甄生出名對動作要求高，要大內貴仁回想一次難忘經歷，竟然不是甚麼高難度動作，而是最簡單的走路。「甄子丹在各方面的要求都很高，無論如何他都不會妥協。他特別會根據場景情境和狀況作出改動，令動作更自然，單單是走路的場景，也有許多要求，要反覆不停地拍，弄得我漸漸也搞不清楚甚麼是正確的走路方式，走起來像個機器人一樣（笑）。」

地鐵大戰目不暇給

至於《誤判》中，地鐵打鬥是戲中最引人入勝的場景，到底是怎樣想到這個設計？「在地鐵裡打鬥的設定，很早已經確定下來，我認為透過環境的限制，可以擴展動作設計的範圍，例如在座位、柱子、車廂與車廂連接部分等，都可以發揮。其中一些想法是基於列車內的環境而構建，例如燈光熄滅一刻，充分利用列車內空間的動作，使得這場動作戲更加緊迫而充滿動感。」

大內貴但︰「如果日本的特技演員從來沒有參與過甄子丹先生的拍攝，我認為日本動作電影的演變不太可能像現在這樣進展。」（電影宣傳提供）

戲中MC張天賦要獨自打一場街戰，對於一個不懂動作的演員，你要怎樣令他打得好睇？「我利用現場環境來展現多樣化的動作。例如，在赤手空拳在平地上打，個人的技能和經驗會直接展現出來，但如果通過改變戰鬥場所和環境，可以挖掘出演員的魅力。就像在巷弄場景中的追逐，於牆壁跑、樓梯特技、卡車對戰以及與電單車的刀戰等可以引出演員自身的魅力，我覺得這是一個優勢。」

甄子丹在地鐵上的壓軸打鬥，非常精彩，看得肉緊抖不過氣。（《誤判》劇照）

最後提到甄子丹，跟他合作的一班日本動作指導，事後會返國拍回日本作品，無形中，甄子丹的工作模式及Style，亦已深深地影響日本的動作作品。「我認為甄子丹先生對日本動作電影的影響非常巨大。包括我自己在內，許多在甄生片場積累經驗的動作導演和特技演員們，至今仍在日本持續活躍，令日本也逐漸產生了能夠吸引國際關注的動作作品。如果日本的特技演員從來沒有參與過甄子丹先生的拍攝，我認為日本動作電影的演變不太可能像現在這樣進展。」

甄子丹跟一眾手足打成一遍。（電影宣傳提供）