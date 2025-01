2025年令人最期待的8套歐美韓劇　呢套獲封「社畜必睇職場神劇」

過去一年各大串流平台都推出了不少精彩的劇集,來到2025年,大量好劇讓各位劇迷繼續引頸以待,現在就為大家盤點5套令人最期待的5部歐美韓劇,大家絕對不能錯過。



《生活割離術》(Severance)17/1上架

Apple TV+全新原創劇職場驚悚劇《生活割離術》(Severance)由《發夢王大冒險》(The Secret Life of Walter Mitty)賓史迪拿 (Ben Stiller)執導及監製,首季播出後隨即引起討論,而主角Adam Scott的演技亦獲得劇迷讚賞,被封為「社畜必看職場驚悚神劇」。

劇情主要講述一間名為Lumon Industries的企業,其中某個部門的員工均自願接受一項把工作和私生活的記憶割離手術。Mark(Adam Scott飾)及同事們如是者工作多年,隨著已離職的主管Irving(John Turturro飾)突然在公司以外出現,一趟追查真相的驚恐之旅隨即展開。來到第二季,Mark的朋友們因忽視「切割手術」,而付出慘痛代價,謎團將會逐漸揭開,但不乏燒腦劇情。

安眠書店(YOU)24/4 上架

《安眠書店》最終季即將於4月回歸,劇集已播出後大受歡迎,Penn Badgley憑飾演的變態恐怖情人Joe而爆紅。來到第五季,Joe將會重返起點,並回到書店的地牢,令人好奇新一季將會有多少受害者出現。另外,Madeline Brewer加盟新一季,飾演Joe書店的員工,兩人會有何化學作用,相信劇迷都非常期待。

《黑鏡》(Black Mirror)

由Charlie Brooker炮製的Netflix暗黑神劇《黑鏡》(Black Mirror)第七集即將於2025年回歸,本季將會推出6集全新內容,當中更會包括第四季第一季《USS Callister》的續集。

《最後生還者》(The Last of Us)

由Pedro Pascal、Bella Ramsey等主演的《最後生還者》第二季將會於4月播出,劇情時間設定在第一季事件落幕的五年後,Joel與Ellie之間的衝突一觸即發,同時也將面臨一個比以往更加險惡、變幻莫測的世界。

《A Knight of the Seven Kingdoms》

《A Knight of the Seven Kingdoms》是《權力遊戲》的前傳,是George R. R. Martin《冰與火之歌》系列的第三部劇集,並改編中篇小說《Tales of Dunk and Egg》,主要講述鄧肯爵士(Ser Duncan the Tall)與他的侍從Egg)充滿騎士精神的冒險故事。

《怪奇物語》(Stranger Things)

《怪奇物語》第五季即將迎來系列大結局,共10集的劇名已經曝光,包括:匍匐前行、失蹤、特波陷阱、巫師、電擊喚魔、逃離卡瑪佐茲、橋樑、正常世界、1987年冬天、最後的冒險旅程。相信全球劇迷都非常期待一眾主角如何對抗黑暗勢力,最後又能否成功?

《魷魚遊戲》(Squid Game)

《魷魚遊戲》第二季於去年12月26日上架後,熱潮直捲全球,本季亦留下不少謎團及令人猜不透的伏筆。第三季即將於2025年回歸,屆時將會有全新死亡遊戲登場。早前有指最終章會在6月播出,但Netflix官方就表示暫時還未有確實上架日期。

《夜魔俠:重生》(Daredevil: Born Again)

由Charlie Cox、Vincent D'Onofrio、Jon Bernthal等主演的《夜魔俠:重生》原班人馬3月5日回歸,劇情主要講述盲人律師Matt Murdock透過自身的律師事務所以法律伸張正義,同時間前黑幫老大Wilson Fisk則積極地於紐約發展自己的政治事業並擔任起市長。當二人過去不為人知的身份開始逐步浮現後,一場無可避免的血腥衝突即將爆發。