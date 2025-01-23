阿龍｜鄭中基自導自演等足7年終上畫　為角色增重30磅4月復工宣傳

由鄭中基、胡耀輝聯合執導，鄭中基、周秀娜、姜皓文、姜超、傅舜盈主演的復仇動作電影 《阿龍》，自2018年煞科以來，一直未有上畫消息。終於今日（23/1）傳來好消息，電影即將於4月香港上映。而去年宣布暫別娛圈，跟太太到美國接受戒酒療程的他，亦會返港宣傳。



電影《阿龍》自煞科以來，等足７年終於上畫。（《阿龍》海報）

電影《阿龍》講述一名八歲女童（傅舜盈 飾）被人口販賣集團擄走後，其父阿龍（鄭中基 飾）不惜付出一切代價化身成雙手沾血的復仇者。預告所見，父女情的描寫觸動人心，已為人父的Ronald（鄭中基）也為電影中的劇情發展為之動容。對白中一句天理何在？已道出這父親對失去女兒的悲慟！

拍攝初期，鄭中基未見身體起變化。（《阿龍》劇照）

去到中期，巨大化的基中基出現。（《阿龍》劇照）

而鄭中基為演繹一名背負著沉重過去的復仇父親，在戲中體型出現巨大變化，且首嘗寸頭裝，更以彪形大漢的外形獻出多場重磅動作戲，成為本片的一大看點。為了演活「阿龍」一角，他更由130磅增重至160磅，過程中無間斷進食澱粉質和蛋白質，變身成為「重磅」爸爸，而戲中多場激烈動作戲也親身上陣。

身兼編劇導演演員，鄞中基在現場是最忙一位。（《阿龍》劇照）

今次亦是鄭中基首嘗寸頭裝。（《阿龍》劇照）

女兒被人口販賣集團擄走後，鄭中基不惜付出一切代價化身成雙手沾血的復仇者。（《阿龍》劇照）

而在拍攝前大半年，鄭中基要進行地獄式操肌︰「一星期操足六日之餘，每日拍戲收工返回酒店後都繼續操練，即使當時因拍攝受傷斷腳都從不間斷，對演出對手兇狠之餘，對自己要求更加狠。」向來以喜劇形象被觀眾熟知的Ronald，今次角色上來個大突破，令人期待。

《阿龍》由鄭中基與胡耀輝聯合導演，也是鄭中基自導自演的作品。他表示：「此次嘗試也是出於對好題材的珍惜，電影構思來自於社會新聞，一些針對兒童的惡性事件令同為父親的自己觸目驚心，便想以此創作一個故事，也與胡耀輝導演一拍即合。」

女主角周秀娜飾演泰國華僑阿蘭，為戲中最影響阿龍抉擇的重要人物。（《阿龍》劇照）

此外，三位主演周秀娜、姜皓文、傅舜盈在「阿龍」的復仇之路上分別擔任不同重要角色。女主角周秀娜飾演泰國華僑阿蘭，為戲中最影響阿龍抉擇的重要人物、演出阿龍獄友的黑哥姜皓文為阿龍的獄中生活給予幫助，而演出阿龍女兒的傅舜盈，5歲時曾演出《5個小孩的校長》嘉嘉一角，今次戲中跟Ronald演出父女，這對新拍檔對手戲令人動容，相當有感染力。