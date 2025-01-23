Netflix《璀璨帝國》名媛Lynn Ban滑雪意外身亡　終年52歲

珠寶設計師Lynn Ban憑Netflix名媛真人騷《璀璨帝國》（Bling Empire）番外篇《璀璨帝國：紐約篇》（Bling Empire: New York）而為人熟悉，今日（23日）驚傳日前（20日）離世，終年52歲。

ynn Ban憑Netflix名媛真人騷《璀璨帝國：紐約篇》（Bling Empire: New York）而為人熟悉。（IG/@lynn_ban）

國際天后Rihanna、Madonna都是Lynn的客戶。（IG/@lynn_ban）

Lynn兒子Sebastian於社交網站公布死訊，他表示母親於幾星期前滑雪時遇意外導致腦出血並接受腦部緊急手術。Lynn當時接受手術後清醒，曾於IG分享過接受開腦手術後的照片，當時她留言透露事發時有戴頭盔，意外後情況不算壞，她仍可繼續滑雪至山腳，並形容一眨眼人生就改變了，揚言康復路漫長。

Lynn幾星期前滑雪時遇意外導致腦出血並接受腦部緊急手術。（IG圖片）

Lynn當時接受手術後清醒，曾於IG分享過接受開腦手術後的照片。（IG圖片）

Lynn透露當時發生意外有戴上頭盔。（IG圖片）

Lynn死訊公布後，好友美國天后Rihanna亦有留言表示大受打擊：「Lynn，你永遠是我們的仙女教母！永遠愛你！不敢相信我在留言部分寫了這個！ 😢💔謝謝你帶給我們的所有歡樂！」Katy Perry亦有留言悼念Lynn，另外《璀璨帝國》拍檔包括Dorothy Wang、Nam Laks 等都有留言哀悼。

Lynn靠著獨特的時尚觸覺而在珠寶界爆紅。（IG圖片）

星加坡出生的Lynn Ban是一位美籍珠寶設計師，經營頂級客戶群的訂製珠寶設計服務，Lynn由時裝買手轉戰珠寶設計，靠著獨特的時尚觸覺而在珠寶界爆紅，更成為Rihanna、Madonna、Beyoncé等天后喜愛的品牌。