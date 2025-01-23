臨時決鬥｜古天樂叫胡子彤著T-back派福利：我沖tea bag畀大家飲

2025年賀歲動作喜劇《臨時決鬥》今日（23日）舉行首映禮，導演麥啟光攜同古天樂、梁詠琪、王丹妮、胡子彤、張文傑等一眾主演出席。古天樂在首映禮上與演員們手持手寫揮春，向到場影迷粉絲拜個早年，同時預祝《臨時決鬥》票房大收！古天樂更發揮幽默本色，百無禁忌地笑言揮春似「神主牌」，更舉起作出「拜拜」動作，認真生鬼！

古天樂與梁詠琪、王丹妮等一同出席《臨時決鬥》首映禮！（葉志明 攝）

古天樂在首映禮上手持手寫揮春，更發揮幽默本色，百無禁忌地笑言揮春似「神主牌」，更舉起作出「拜拜」動作，認真生鬼！（葉志明 攝）

古天樂在首映禮上與演員們手持手寫揮春，向到場影迷粉絲拜個早年。（葉志明 攝）

古天樂與梁詠琪於《臨時決鬥》首映禮上接受訪問，古生早前曾透露今年電影市道疲弱，然而亦大方地希望各部賀歲片取得好成績，呼籲觀眾入場鼎力支持。古天樂在電影全球首映曾預告會革新謝票方法，今日受訪時亦開玩笑指：「今年剩係去謝票㗎咋！唔會去拜年㗎！一起身就謝票、刷牙洗面換件衫就去！」梁詠琪亦表示將會出席：「依家唔去謝票好似做少咗啲嘢咁！」

古天樂與梁詠琪於《臨時決鬥》首映禮上接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

胡子彤在《臨時決鬥》首映禮訪問期間，揚言會以劇情粉紅色拳手短褲現身謝票，古天樂隨即笑言：「我叫佢著T-Back添啦！著咁多條褲做乜鬼呢！如果要子彤著T-Back都起碼要票房有返咁上下數字先著，8000（萬）啦，做人應該理想遠大啲！」追問下古生則笑言讓胡子彤派福利就夠：「佢著得啦！個個著T-Back做乜啫！如果過咗一億，我攞個Tea Bag茶包出嚟沖畀大家飲啦！」

古天樂搞笑地叫胡子彤著T-Back！（葉志明 攝）

古天樂曾於《爆谷一周》表示全球喜劇產量同步減少，自言喜劇「度橋」甚艱難，至於能否與梁詠琪再創《嚦咕嚦咕新年財》續集，古生則表示：「首先呢套戲名係第二間公司嘅，我哋唔用得；第二，《嚦咕嚦咕新年財》都幾難打破，就算點重播大家都坐喺到睇，睇咗幾萬次都再睇，係幾深入民心呢！除非有好足夠信心先會做。」當年的女主角梁詠琪亦表示電影後勁極強：「可能等到咗某一年，大家可能唔睇喇，都唔知幾時，可能先再拍。」至於叫齊當年人腳再拍，古天樂則笑言：「又唔駛原班人馬嘅。」

古天樂與梁詠琪聚首賀歲檔，自然令大家想起經典賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》！（葉志明 攝）

古天樂與梁詠琪聚首賀歲檔，自然令大家想起經典賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》！（《嚦咕嚦咕新年財》劇照）

古天樂每次於電影活動受訪，片段不時都被剪輯成精華在網絡瘋傳，《臨時決鬥》於澳門全球首映的訪問中，古生笑言劇中造型帽內有頭髮的精警回應，亦讓網民見識他的幽默本色，令古天樂笑言：「我話帽入面有頭髮有咩好笑呢？真係令我懷疑人生！」至於胡子彤表示希望古老闆能夠加盟足球隊，令古天樂大吃一驚，表示：「吓！我足球唔識，排球就識！因為我讀書嗰陣興打排球，學校排球隊都出名！」更開玩笑若開拍排球主題電影，連戲名也即想度好：「好啊！叫Tea Bag排球隊！」梁詠琪則表示身型高䠷的王丹妮與自己都可以加入！

古天樂受訪片段，不時被剪輯成精華，在網絡上瘋傳！（葉志明 攝）