臨時決鬥︱胡子彤票房40萬著拳褲謝票　張文傑婉拒：Size同佢唔啱

2025年賀歲動作喜劇《臨時決鬥》今日（23日）舉行首映禮，導演麥啟光攜同古天樂、梁詠琪、王丹妮、胡子彤、張文傑等一眾主演出席。古天樂在首映禮上與演員們手持手寫揮春，向到場影迷粉絲拜個早年，同時預祝《臨時決鬥》票房大收！古天樂更發揮幽默本色，百無禁忌地笑言揮春似「神主牌」，更舉起作出「拜拜」動作，認真生鬼！

古天樂與梁詠琪、王丹妮等一同出席《臨時決鬥》首映禮！（葉志明 攝）

王丹妮、胡子彤與張文傑等亦有出席《臨時決鬥》首映禮。（葉志明 攝）

古天樂在首映禮上手持手寫揮春，更發揮幽默本色，百無禁忌地笑言揮春似「神主牌」，更舉起作出「拜拜」動作，認真生鬼！（葉志明 攝）

古天樂在首映禮上與演員們手持手寫揮春，向到場影迷粉絲拜個早年。（葉志明 攝）

王丹妮、胡子彤張文傑於《臨時決鬥》首映禮前，就新作接受傳媒訪問，子彤在電影中粉紅色拳擊短褲非常奪目，被問到謝票會否以造型現身，他笑言：「我之前同大家講達到某一個票房就會咁做，（張文傑：咩數先？）我唔記得咗喇！」張文傑隨即補一槍：「好似係我講嘅，係40萬！」數目少得令王丹妮大驚，胡子彤則笑指：「我Ok嘅，大家開心嘅話咪可以囉，但我起碼要去到初六七先同大家見面，因為初四五都仲要開工。」

王丹妮、胡子彤與張文傑於《臨時決鬥》首映禮上接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

至於張文傑會否陪兄弟以熱褲造型現身，German則笑言：「我個造型冇熱褲㗎，同埋我size同佢唔係好啱！」子彤則笑言：「整條啱size㗎囉！」連王丹妮亦加入戰團：「其實我都有泰拳褲，一齊著囉！」更大讚劇組見到子彤的短褲隨即Bling Bling眼，子彤則表示：「我見到都Bling Bling眼，因為好凍！我就得背心短褲，次次都係咁嘅！」張文傑則若有所指地笑言：「咁有冇黐啲暖包呀？」子彤則回敬：「黐喺邊呢應該？其實依家訪問嘅習慣去到呢個尺度㗎咩？其實冇黐嘅！套戲好熱血沸騰！」

胡子彤在徇眾要求下答應著泰拳褲謝票。（葉志明 攝）

張文傑則笑言自己與胡子彤唔啱Size！（葉志明 攝）

胡子彤即將參加「903發賀歲波」足球比賽，更會與阿Jer柳應廷、洪嘉豪等組隊，子彤表示難得能夠聚集一眾幕前演員歌手踢波，希望凝聚之餘日後能夠辦學校巡迴活動，向學生發放正能量！胡子彤亦笑指自己未能在足球場上曬肌派福利：「足球比賽係要著上身衫嘅，唔著係會有黃牌嘅！」屬於另一隊的張文傑則表示：「我係一個好專業『演』足球員嘅角色！因為我本身真係唔識踢波，同班好兄弟慢慢跟住學，都覺得係幾開心嘅事。」王丹妮則表示：「我做啦啦隊呀！（胡子彤：其實我哋想開女子隊）我可以呀！手長腳長可以守龍門！」