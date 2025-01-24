章國明導演發現兩金像獎座遺棄垃圾站　物主疑為已故著名服裝指導

香港電影金像獎為本地各電影頒獎典禮中，最具代表性及歷史悠久的獎項，為香港電影工作者重視的榮譽。日前，新浪潮導演章國明於社交媒體分享指，有朋友發現有人於垃圾站撿獲兩座金像獎獎座，於是追查獎座及得獎者的下落。章國明表示：「《香港電影金像獎》係我哋每個電影人最高嘅榮譽，我亦有份參與金像獎嘅投票，但竟睇到有FB朋友出post，話喺垃圾站執到兩個棄置嘅金像獎，發生咗乜事呢？」

新浪潮導演草國明於社交媒體上發現兩座金像獎獎座遭遺棄垃圾站。

兩座金像獎獎座被遺棄於垃圾站，物主疑為已故著名服裝指導余家安。（章國明Facebook圖片）

從章國明帖文留言中，新導演何爵天留言表示，其中一個獎座為已故著名服裝指導余家安與利碧君，憑《西遊伏妖篇》於第37屆金像獎獲得的獎座。另一個獎座，則估計為余家安憑《狄仁傑之通天帝國》於第30屆金像獎獲得的獎座。

香港著名美術指導及服裝造型師余家安先生。（影片截圖）

余家安為香港著名美術指導，於2022年離世，生前參與作品包括《半生緣》《玻璃之城》《鍾無豔》《盲探》等。其中單計金像獎「最佳服裝造型設計」獎項，便先後19次入圍、勇奪三屆。余家安生前亦為張國榮和梅豔芳的御用造型師，同時亦主力在電影界發展，擔任多部電影的美術指導及服裝造型，先後憑《笑傲江湖II東方不敗》（1993年）、《狄仁傑之通天帝國》（2011年）及《西遊伏妖篇》（2018年）三度獲金像獎最佳服裝造型設計獎。

余家安憑《笑傲江湖II東方不敗》榮獲香港電影金像獎「最佳服裝造型設計」獎。（《笑傲江湖II東方不敗》電影劇照）

余家安憑《狄仁傑之通天帝國》榮獲香港電影金像獎「最佳服裝造型設計」獎。（《狄仁傑之通天帝國》電影劇照）

余家安憑《西遊伏妖篇》榮獲香港電影金像獎「最佳服裝造型設計」獎。（《西遊伏妖篇》電影劇照）

章國明發文分享余家安金像獎獎座遭遺棄後，有網民留言表示：「可能物主已經離世，家人就當垃圾掉了」亦有網民表示同情並提議：「余家安已離世，可能家人怕觸景傷情，其實可否送去電影資料館保存？」