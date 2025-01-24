宛如阿修羅︱尾野真千子捱10年成影后　片酬僅25蚊窮到著校服試鏡

Netflix最新上架日本劇集《宛如阿修羅》，由宮澤理惠、尾野真千子、蒼井優、廣瀨鈴及國村隼主演，劇情改編自日本才女小說家兼劇作家向田邦子的同名作品，曾被多次搬上舞台、拍成電視劇及電影，是次則由日本電影大師是枝裕和操刀，拍成長達七集的電視影集。

Netflix最新日劇《宛如阿修羅》，由是枝裕和執導，宮澤理惠、尾野真千子、蒼井優、廣瀨鈴及國村隼主演。（《宛如阿修羅》劇集劇照）

影后級女演員尾野真千子為《宛如阿修羅》劇情中的「騰雞二家姐」，是一位精神緊張的家庭主婦。（《宛如阿修羅》劇集劇照）

在最享負盛名的影后宮澤理惠與蒼井優外，飾演「騰雞二家姐」的尾野真千子，亦為日本實力派影后級人馬，早於2013年與是枝裕和合作主演《誰調換了我的父親》，並奪得日本影金像獎「優秀主演女優賞」影后殊榮。尾野真千子早於16歲被發掘出道，主演電影《萌之朱雀》，及後同步在影視領域發展，然而影后育成之路，卻遠比外界想像更崎嶇艱辛。

最享負盛名的影后宮澤理惠外，飾演「騰雞二家姐」的尾野真千子（右），亦為日本實力派影后級人馬！（《宛如阿修羅》劇集劇照）

尾野真千子早於2013年與是枝裕和合作，與福山雅治合演《誰調換了我的父親》。（《誰調換了我的父親》電影劇照）

尾野真千子早於2013年與是枝裕和合作，與福山雅治合演《誰調換了我的父親》。（《誰調換了我的父親》電影劇照）

尾野真千子（左一）憑《誰調換了我的父親》奪得日本影金像獎「優秀主演女優賞」影后殊榮。（《誰調換了我的父親》電影劇照）

尾野真千子出身基層家庭，父親為一位木匠，一家居住於奈良縣深山之中，從來沒有去電影院看過電影，在出道後才對演戲萌生興趣。在高中畢業後被發掘，尾野真千子不顧父親的反對，單獨前赴東京發展，雖然一舉成為電影女主角，卻在出道10年一直未有紅起，演戲酬勞甚至曾低至500日元（約港幣25元），連通勤前往演出的車費也「倒蝕」！尾野真千子一度經濟拮据，甚至經常穿著高中學校運動服出席試鏡。

尾野真千子出道後10年一直未有走紅，片酬曾低至25元，連車費也倒蝕。（視覺中國）

出道10年期間，尾野真千子在演戲以外的時間打工幫補生計，曾經從事房屋仲介、眼鏡銷售、美容及小酒館服務員，直至29歲時拍攝電視劇代表作《Mother》才廣為觀眾認識，掙扎多年後成為影后。

尾野真千子曾經要一邊演戲，一邊打工幫補生計。（視覺中國）

尾野真千子於29歲接演電視劇代表作《Mother》才廣為觀眾認識。（視覺中國）

值得一提的是，尾野真千子多年來隨身攜帶一枚來自家鄉的小石頭，是當年決定遠走至東京發展時，母親在臨別隨手撿起的一枚小石頭。尾野真千子的母親以石頭勉勵女兒，取日語中與「意心」同音的「石」字，希望真千子成為一個意志堅強的人，小石頭自此亦成為真千子的護身符，伴隨她出入大小片場，勉勵自己意志堅定、逆境自強。

尾野真千子掙扎多年後成為日本影后。（視覺中國）

是枝裕和攜同尾野真千子等《誰調換了我的父親》出席康城影展。（視覺中國）