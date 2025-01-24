木村光希榮升荷里活女主角　化身女劍客「龍捲風」絕美劇照曝光

「木村拓哉愛女」木村光希（Kōki）自2017年出道後，於日本以音樂人、演員及模特兒身份多棲發展，光希繼承父母木村拓哉與工藤靜香的神級顏值，旋即在亞洲闖出知名度，近年更先後成為Chanel及BVLGARI等國際奢華時裝品牌的形象大使，人氣強勁！

木村光希繼承父母木村拓哉與工藤靜香的神級顏值！（視覺中國）

木村光希繼承父母木村拓哉與工藤靜香的神級顏值！（視覺中國）

木村光希出道後，旋即成為多個奢華時裝品牌的形象大使。（視覺中國）

木村光希出道後，旋即成為多個奢華時裝品牌的形象大使。（視覺中國）

木村光希出道後，旋即成為多個奢華時裝品牌的形象大使。（視覺中國）

木村光希於2022年參演日本電影《牛首村》正式成為演員，去年更主演日本、冰島合拍電影《心動50年》（Touch）首次成為女主角。光希蜚聲國際影壇勢不可擋，近日首部主演荷里活電影《Tornado》（暫譯：龍捲風）更即將首映，一躍榮升荷里活女主角！

木村光希主演日本、冰島合拍電影《心動50年》首次成為女主角。（《心動50年》電影劇照）

木村光希主演日本、冰島合拍電影《心動50年》首次成為女主角。（《心動50年》電影劇照）

電影《龍捲風》由新銳導演John Maclean執導，添羅夫（Tim Roth）、Jack Lowden、木村光希及平岳大等主演，劇情設定於1790年的英國，講述光希飾演的日本少女「龍捲風」與父親為布袋戲賣藝者，在賣藝旅程中遇到凶狠的黑幫「糖人」與兒子「小糖人」，龍捲風為了展開新生活，看準時機偷走糖人黑幫劫來的黃金，並在黑幫手底下浴血逃亡。

木村光希主演荷里活電影《龍捲風》榮升荷里活女主角！（視覺中國）

《龍捲風》早前宣布，將於2月26日在蘇格蘭格拉斯高電影節舉行世界首映，並提前釋出電影劇照。《龍捲風》劇照曝光木村光希在劇中的絕美形象，光希首先以日本少女風格的粉紅色服飾登場，與平岳大飾演的父親同框，劇照中平岳大腰配寶劍，相當威武；另一張劇照中，光希以深色粗布衣衫亮相，腰配寶劍化身女劍客，與另一位框外持刀的敵人對峙，形象瀟灑而漂亮；最後一張劇照中，光希被「小糖人」Jack Lowden以短刀脅持，然而龍捲風仍面無懼色，硬朗地面對失手被擒的絕境！

木村光希首先以日本少女風格的粉紅色服飾登場，與平岳大飾演的父親同框。（《Tornado龍捲風》電影劇照）

木村光希再以深色粗布衣衫亮相，腰配寶劍化身女劍客，與另一位框外持刀的敵人對峙！（《Tornado龍捲風》電影劇照）

光希被「小糖人」Jack Lowden以短刀脅持，仍面無懼色！（《Tornado龍捲風》電影劇照）

「糖人」由添羅夫飾演，兒子「小糖人」則由Jack Lowden飾演。（《Tornado龍捲風》電影劇照）

木村光希繼承父母巨星級顏值，擁有立體清秀的五官，身高亦達170公分，與外國演員同場仍然相當突出。光希在《龍捲風》裡初嚐拍攝動作武打片的滋味，形象柔中帶剛，造型氣質亦相當多變，相信會在國際觀眾間留下深刻印象，讓光希的國際知名度更上一層樓！