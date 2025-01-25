吳彥祖赴美10年首擔正荷里活電影　美式黑幫大佬造型十足《教父》

荷里活華人主演動作電影《Love Hurts》（台譯：狠狠愛），由奧斯卡首位華人男配角得主關繼威、吳彥祖及Ariana DeBose等主演，為吳彥祖前赴荷里活發展至今首部擔正男主角電影作品。《狠狠愛》劇情講述從黑道金盆洗手成為地產仲介的Marvin（關繼威 飾），因為上位成為黑幫大波士的兄弟Alvin（吳彥祖 飾）冒起而被重新捲入江湖風暴，Marvin亦因此被逼重新面對自己摒棄的過去，與黑道中人大打出手！

《狠狠愛》劇情講述從黑道金盆洗手成為地產仲介的Marvin，因為上位成為黑幫大波士的兄弟Alvin冒起而被重新捲入江湖風暴！（《狠狠愛》電影劇照）

《狠狠愛》劇情講述從黑道金盆洗手成為地產仲介的Marvin，因為上位成為黑幫大波士的兄弟Alvin冒起而被重新捲入江湖風暴！（《狠狠愛》電影劇照）

吳彥祖近10年將發展重心轉移至荷里活，先後主演《荒原》（Into the Badlands）、《西部世界》（Westworld）及《西遊ABC》（American Born Chinese）等科幻動作劇集，逐漸在成長地美國累積知名度。吳彥祖首度成為荷里活電影男主角，更夥拍奧斯卡男配關繼威，自然讓華人在美國影壇地位推上更高一層樓，關繼威在主演《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）前，曾跟隨香港著名動作指導元奎在美發展多年，累積大量幕後武指經驗，與吳彥祖合作自然打到飛起！

吳彥祖赴美發展長達10年，首度擔正荷里活電影。（微博@吳彥祖）

吳彥祖先後主演多部美國動作劇集。（《西部世界》劇集劇照）

吳彥祖於《西遊ABC》裡飾演的孫悟空一角！（《西遊ABC》劇集劇照）

從《狠狠愛》早前釋出的劇照可見，吳彥祖以美式黑幫大波士造型亮相，不僅造型西裝骨骨，更盡露大波士的凶神惡煞與霸氣，十足現代版華人教父，而戴上牛仔帽的造型亦在電影裡非常突出！至於關繼威亦在劇照中展露身手，與彪型黑人大漢拳腳交加，相當有功架！

吳彥祖以美式黑幫大波士造型亮相，十足現代版華人教父！（《狠狠愛》電影劇照）

吳彥祖以美式黑幫大波士造型亮相，十足現代版華人教父！（《狠狠愛》電影劇照）

關繼威近日亦就《狠狠愛》接受外媒問，提到電影開拍前訓練足兩個半月，跟隨其中一位教練馮江鍛練相當辛苦：「我會假扮說『天哪，好痛』，但會被他立即看穿，要我增加負重。我亦不斷要求在動作設計中加入踢腿動作，想重新找回跆拳道的時光，我確實辦到了，只是比以前要吃更多止痛藥。」關繼威亦表示監製與自己鍾情香港動作片：「大家都沉迷成龍、李連杰與甄子丹的作品，並將在香港拍戲學到的技巧帶到荷里活，要將不可思議的特技動作與情感深度完美結合。」