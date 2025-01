吳彥祖赴美10年首擔正荷里活電影　美式黑幫大佬造型十足《教父》

荷里活華人主演動作電影《Love Hurts》(台譯:狠狠愛),由奧斯卡首位華人男配角得主關繼威、吳彥祖及Ariana DeBose等主演,為吳彥祖前赴荷里活發展至今首部擔正男主角電影作品。《狠狠愛》劇情講述從黑道金盆洗手成為地產仲介的Marvin(關繼威 飾),因為上位成為黑幫大波士的兄弟Alvin(吳彥祖 飾)冒起而被重新捲入江湖風暴,Marvin亦因此被逼重新面對自己摒棄的過去,與黑道中人大打出手!

《狠狠愛》劇情講述從黑道金盆洗手成為地產仲介的Marvin,因為上位成為黑幫大波士的兄弟Alvin冒起而被重新捲入江湖風暴!(《狠狠愛》電影劇照)

吳彥祖近10年將發展重心轉移至荷里活,先後主演《荒原》(Into the Badlands)、《西部世界》(Westworld)及《西遊ABC》(American Born Chinese)等科幻動作劇集,逐漸在成長地美國累積知名度。吳彥祖首度成為荷里活電影男主角,更夥拍奧斯卡男配關繼威,自然讓華人在美國影壇地位推上更高一層樓,關繼威在主演《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)前,曾跟隨香港著名動作指導元奎在美發展多年,累積大量幕後武指經驗,與吳彥祖合作自然打到飛起!

吳彥祖赴美發展長達10年,首度擔正荷里活電影。(微博@吳彥祖)

吳彥祖先後主演多部美國動作劇集。(《西部世界》劇集劇照)

吳彥祖於《西遊ABC》裡飾演的孫悟空一角!(《西遊ABC》劇集劇照)

從《狠狠愛》早前釋出的劇照可見,吳彥祖以美式黑幫大波士造型亮相,不僅造型西裝骨骨,更盡露大波士的凶神惡煞與霸氣,十足現代版華人教父,而戴上牛仔帽的造型亦在電影裡非常突出!至於關繼威亦在劇照中展露身手,與彪型黑人大漢拳腳交加,相當有功架!

吳彥祖以美式黑幫大波士造型亮相,十足現代版華人教父!(《狠狠愛》電影劇照)

關繼威近日亦就《狠狠愛》接受外媒問,提到電影開拍前訓練足兩個半月,跟隨其中一位教練馮江鍛練相當辛苦:「我會假扮說『天哪,好痛』,但會被他立即看穿,要我增加負重。我亦不斷要求在動作設計中加入踢腿動作,想重新找回跆拳道的時光,我確實辦到了,只是比以前要吃更多止痛藥。」關繼威亦表示監製與自己鍾情香港動作片:「大家都沉迷成龍、李連杰與甄子丹的作品,並將在香港拍戲學到的技巧帶到荷里活,要將不可思議的特技動作與情感深度完美結合。」