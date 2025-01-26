封神2戰火西岐︱娜然再演妲己不輸溫碧霞　前作跳鋼管舞挑戰尺度

中國神話動作電影《封神第二部：戰火西岐》為今年賀歲檔期猛片之一，電影由烏爾善執導，黃渤、于適、那爾那茜、陳牧馳、費翔及娜然等主演，將於1月29日大年初一在全國及香港上映。華人觀眾向來熟悉《封神演義》等故事改編的影視作品，對姬發、商紂、妲己、哪吒及二郎神等形象與事跡更耳熟能詳，其中一代妖姬妲己的致命蛇蝎誘惑、顛覆商紂朝野，更為觀眾津津樂道。

娜然於《封神》系列飾演妖姬妲己。（《封神第二部：戰火西岐》劇照）

娜然於《封神》系列飾演妖姬妲己 。（微博圖片）

娜然於《封神》系列飾演妖姬妲己 。（微博圖片）

《封神三部曲》電影中，妲己由俄蒙混血演員娜然飾演，性感惑力相比經典電視劇版《封神榜》的溫碧霞有過之而無不及！去年，娜然於同樣由烏爾善執導電影《異人之下》大騷性感身段，成為導演御用慾女，亦率先為《封神第二部：戰火西岐》重磅演出打響頭炮！

娜然的性感惑力相比經典電視劇版《封神榜》的溫碧霞有過之而無不及！（《封神榜》截圖）

娜然飾演的妲己，散發致命誘惑。（娜然微博圖片）

娜然飾演的妲己，散發致命誘惑。（娜然微博圖片）

娜然飾演的妲己，散發致命誘惑。（娜然微博圖片）

娜然飾演的妲己，散發致命誘惑。（娜然微博圖片）

娜然飾演的妲己，散發致命誘惑。（娜然微博圖片）

娜然飾演的妲己，散發致命誘惑。（娜然微博圖片）

娜然飾演的妲己，散發致命誘惑。（娜然微博圖片）

娜然於《異人之下》裡飾演夏禾一角，染上一頭紅色秀髮，形象火辣奪目！劇情中，娜然更穿起吊帶低胸背心與牛仔短褲，大跳性感誘人的鋼管舞，故意騷首弄姿、風情萬種，期間側身以長腿緊夾鋼管的動作，傾倒噴血上圍，挑戰影視尺度令觀眾譁然！

娜然於《異人之下》大跳鋼管舞，傾倒噴血上圍！（《異人之下》截圖）

娜然於《異人之下》的性感形象引來兩極評價。（《異人之下》截圖）

娜然在《異人之下》的性感演出非常惹火，亦引來觀眾兩極評價，有不少男網民被娜然迷倒、為之瘋狂之餘，不少觀眾則認為娜然過於賣弄，性感卻痛失優雅，淪為庸俗豔情。

娜然於《異人之下》的形象非常性感惹火！（娜然微博圖片）

娜然於《異人之下》的形象非常性感惹火！（娜然微博圖片）

娜然於《異人之下》的形象非常性感惹火！（娜然微博圖片）

娜然於《異人之下》的形象非常性感惹火！（娜然微博圖片）

娜然於《異人之下》的形象非常性感惹火！（娜然微博圖片）

娜然於《異人之下》的形象非常性感惹火！（娜然微博圖片）

娜然於《異人之下》的形象非常性感惹火！（娜然微博圖片）

娜然於《異人之下》的形象非常性感惹火！（娜然微博圖片）