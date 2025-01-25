Kayan9896回復單身無懼親戚拜年難題　自爆被關心收入：八位數囉

香港賭博題材賀歲喜劇《祥賭必贏》今日（25日）舉行首映禮，張繼聰、蔡卓妍（阿Sa）、朱栢康及吳家忻（Kayan9896）等一眾主演現身，為電影造勢！其中，阿Sa的好姊妹容祖兒（Joey）更驚喜現身，除了捧場阿Sa的賀歲新作，更為了一睹口中靚仔朱栢康真人一面，讓朱栢康亦受寵若驚，罕有展現怕醜一面！

張繼聰、蔡卓妍、朱栢康及吳家忻（Kayan9896）一同出席《祥賭必贏》首映禮。（莫匡堯 攝）

容祖兒特意出席《祥賭必贏》首映，除了捧場好姊妹蔡卓妍，更為了見眼中的靚仔朱栢康一面！（莫匡堯 攝）

朱栢康與吳家忻在《祥賭必贏》首映禮前接受傳媒訪問，朱康談到新年節目時隨即表示：「新年梗係會謝票啦，入去逗下利是！」作為影壇新鮮人的家忻聽到，驚訝地表示：「謝票有得逗利是？（朱康：梗係啦賀歲片嘛！）咁我都去謝票先！帶個喼嚟裝利是！」

朱栢康與吳家忻（Kayan9896）於《祥賭必贏》首映禮上接受訪問。（莫匡堯 攝）

談到拜年，早前回復單身的吳家忻，早已準備好回應親戚朋友關心感情狀況的提問，無懼拜年難題：「大家咁話、大家咁話啦！搞得掂嘅！」亦續指：「佢哋八卦我工作搵幾個錢多啲！（有沒有透露？）梗係冇啦！商業機密嚟！（幾多位數字？）幾位數？八位囉！」令朱康大吃一驚：「八位數！咁多嘅！」

回復單身的吳家忻（Kayan9896）表示已想如何回應親戚朋友的難題。（莫匡堯 攝）

朱栢康主演作品《破．地獄》屢創票房高峰，預計電影將於新年期間繼續上映，朱康亦表示電影為他帶來意想不到的收穫：「我拍完《破．地獄》之後好多基督教團體搵我去做分享、講座，我終於覺得上帝終於畀我有啲工作！（不同宗教背景也沒問題？）更突顯拍《破．地獄》係上帝要我去做，因為拍完一套道教背景嘅戲，換嚟弟兄姊妹想聽我分享，道路上面係點過，我覺得幾好！」

朱栢康拍攝《破．地獄》後，喜獲教會與基督教團體邀請他分享及講座。（莫匡堯 攝）

容祖兒特意現身《祥賭必贏》首映，除了捧場好姊妹蔡卓妍，更想一睹眼中靚仔朱栢康的真面貌！容祖兒遇到靚仔朱栢康，合照時更開心得小跳步！朱康知道後表示：「好驚喎！係咪特登睇我呀？佢同阿Sa玩我啫，邊係㗎！」連吳家忻也和應：「我都覺得你好靚仔！」令朱康面紅地笑言又再被整蠱！朱康笑言：「我靚仔喎，點信呀？信唔到喎！多謝佢哋、我只可以話多謝，接受唔到呀！唔敢呀唔敢呀！」