66歲香港影帝機場被偶遇獲讚親民零架子　憑一個可愛動作俘虜網民

現年66歲的梁家輝演技精湛，是香港最年輕的金像影帝，有不少人都覺得演技派演員都很有距離，不過昨日有網民在機場偶遇梁家輝，大讚影帝為人貼地零架子，更因一個動作獲讚可愛。

梁家輝雖然外表嚴肅，但私底下非常親民。（VCG）

梁家輝入行多年零緋聞，與太太江嘉年結婚36年恩愛如初，兩人育有一對孖女，是圈中公認的好好先生。（IG圖片）

昨日（25日）有網民在北京機場偶遇梁家輝，並將合照分享到小紅書，留言表示：「首都機場偶遇梁家輝先生，真的太幸運了！我真的太激動了，一下飛機就在t3日上免稅店門口，我行李太多，想著先找小車車，實在手拎不動有點急，然後我不小心碰到他了，但是我沒看是誰，就聽見有個港台口音說“不好意思”回頭一看竟然是梁家輝先生，他超級友好啊，一直在微笑，只有4-5個人發現了他然後合照他也很樂意，我緊張的不知道擺什麽動作就只好比耶，他看我畀✌🏻，他也畀了✌🏻，人真的好友善啊，我好激動啊！！！哈哈哈，頭一次和明星合照啊！他就一個人很低調，好多人沒看出來激動啊」。

有網民在北京機場偶遇梁家輝。（小紅書）

有大批網民看到照片後，都表示梁家輝笑容滿面，非常帥氣，更大讚他為人貼地親民：「梁家輝就算老了也好帥啊」、「謙謙君子，人真的好友善」、「畀✌🏻超可愛！」、「特別好的人 演技超頂」、「他這個人性格脾氣一定很好！」。