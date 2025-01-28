批劉亦菲微胖引粉絲哄動群起反擊　銷售員為氹客失言終被炒魷

內地85花女演員劉亦菲，去年憑熱播劇集《玫瑰的故事》由年頭紅到年尾，忙碌出席發布活動、觀眾見面會與慶祝活動，卻不時被網民指身材忽胖忽瘦，與官方社交媒體分享的相片甚具差距。

劉亦菲去年憑《玫瑰的故事》一劇食糊，由年頭紅到年尾。（視覺中國）

劉亦菲近年不時忽胖忽瘦，曾於出席公開活動時驚現雙下巴！（視覺中國）

劉亦菲分享同一活動的相片，卻漂亮瘦削依然。（微博圖片）

近日南京一家售賣劉亦菲同款服飾的網店，銷售員為了討顧客歡心，稱讚顧客身穿的同款牛仔褲比劉亦菲更好看，事後更在顧客分享相片下留言表示：「其實劉亦菲有點微胖的，所以妳們穿得比較好看。」言論在網絡上引起劉亦菲粉絲不滿，銷售員繼而遭群起反擊。

南京一間售賣劉亦菲同款牛仔褲的網店，一位銷售員因稱讚顧客穿得比微胖的劉亦菲好看，因此被開除。（劉亦菲微博圖片）

南京一間售賣劉亦菲同款牛仔褲的網店，一位銷售員因稱讚顧客穿得比微胖的劉亦菲好看，因此被開除。（劉亦菲微博圖片）

劉亦菲早前曾身穿一條綁有蝴蝶結裝飾的牛仔褲，讓粉絲爭相搜購模仿造型。一家售賣同款牛仔褲的網店，在顧客售後分享的相片「氹客」下留言，大讚：「妳穿得比劉亦菲好看」「其實劉亦菲有點微胖的，所以妳們穿得比較好看」言論引發劉亦菲粉絲哄動，批評網店銷售時打著「劉亦菲同款」的旗號，另一邊廂卻對劉亦菲的身材指手劃腳，引起不滿之餘更引起退貨潮。

劉亦菲的粉絲群起為偶像反擊。（劉亦菲IG圖片）

劉亦菲的粉絲群起為偶像反擊。（劉亦菲IG圖片）

網店釀起「劉亦菲微胖」風波後，立即將這位失言的銷售員「割蓆」炒魷，並在道歉聲明中表示：「因我司員工在個人社群平台發表不當言論所造成的不良影響，我們深感遺憾和抱歉。在此向消費者及粉絲朋友致上最誠摯的歉意！」強調將加強全體員工道德素養、職業修養、服務意識的培訓及提升，藉此希望挽留顧客與聲望。