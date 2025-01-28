李連杰現身武打飯局精神極佳　與吳京、袁和平合體聚會再傳復出

61歲國際武打巨星「功夫皇帝」李連杰，自從十餘年前被診斷患有甲狀腺疾病，長年受健康問題困擾，近年產量大減，對上一部演出作品為迪士尼版《花木蘭》，亦僅為客串形式。李連杰雖然淡出幕前，專心養病、陪伴人家及頌佛，但仍不時與太太利智及女兒們出遊，並偶爾出席影壇老友聚會飯局。

61歲國際武打巨星「功夫皇帝」李連杰，長年受健康問題困擾，近年產量大減。（李連杰微博圖片）

李連杰去年往尼泊爾求佛修行的照片，與妻子利智同行！（李連杰IG照片）

李連杰夫妻去年往尼泊爾求佛修行的照片，亦攜同細女Jada！（李連杰IG照片）

日前李連杰與吳京、武術恩師吳彬、袁和平導演及于榮光等一同出席飯局，在合照中李連杰依舊戴帽身，但精神極佳、病態盡消，明顯與此前久病纏身、面凹眼突的狀態判若兩人。李連杰出席的飯局亦不乏內地武打電影導演與後輩演員，讓內地網民瘋狂猜測李連杰是否即將復出影壇，為新作招攬人腳。

李連杰現身武打巨星飯局，與吳京、袁和平等人同場。（微博圖片）

去年吳京拍攝袁和平執導的古裝武俠片《鏢人》期間，便已傳出將邀請武打巨星復出，當時有內媒狗仔隊拍攝到李連杰到訪吳京的工作室，最後二人更相擁道別，引來外界不少猜測。而李連杰日前現身吳京、袁和平同場的飯局，更令觀眾網民聯想到參演《鏢人》的傳聞，相信或會如傳聞所指李連杰與謝霆鋒以配角身份參演。

去年內媒狗仔隊拍攝到李連杰到訪吳京的工作室。（視覺中國）

《鏢人》於去年7月開拍，估計已經殺青。（電影海報）

年前李連杰出版新書，曾到台灣進行宣傳，當時被問到復出計劃時，李連杰僅表示不希望當主角，客串玩一下就好，重燃粉絲對李連杰再現大銀幕的希望與期待。