宛如阿修羅︱向田邦子劇作聚焦家庭婚戀　曾為人情婦最後男友輕生

Netflix最新上架日本劇集《宛如阿修羅》，由宮澤理惠、尾野真千子、蒼井優、廣瀨鈴及國村隼主演，劇情改編自日本才女小說家兼劇作家向田邦子的同名作品，曾被多次搬上舞台、拍成電視劇及電影，是次則由日本電影大師是枝裕和操刀，拍成長達七集的電視影集。在一眾女演員以外，劇本已故原作者向田邦子，生前亦充滿傳奇色彩，並成為日本該代「三大劇本作家」中的唯一女作者。

Netflix最新日劇《宛如阿修羅》，由是枝裕和執導，宮澤理惠、尾野真千子、蒼井優、廣瀨鈴及國村隼主演。（《宛如阿修羅》劇集劇照）

日本作家向田邦子，為七十年代日本「三大劇本作家」中的唯一女性。（圖片來源：pinterest）

向田邦子於1929年出生於東京，大學時於實踐女子專科學校（現實踐女子大學）修讀日語，畢業後先後成為秘書及電影雜誌編輯，及後向田邦子師從市川三郎學習創作劇本，並投身成為編劇、散文與小說作者，以筆下家庭劇作品著名。向田邦子不少劇作聚焦於家庭倫理關係與問題，其中《寺內貫太郎家族》《父親的道歉信》《女兒的道歉信》《宛如阿修羅》等均為題材相近的代表作品。

向田邦子不少劇作聚焦於家庭倫理關係與問題。（《宛如阿修羅》劇照）

向田邦子不少劇作聚焦於家庭倫理關係與問題。（《宛如阿修羅》劇照）

向田邦子不少劇作聚焦於家庭倫理關係與問題。（《宛如阿修羅》劇照）

《宛如阿修羅》以婚外情作為中心命題，一生未婚的向田邦子，在空難意外逝世後，亦在經整理出版的書信中，曝光曾一度為人情婦的往事。向田邦子於1981年出發至台灣旅行為寫作取材時，由台北飛往高雄期間因空難喪生，享年51歲。向田邦子的妹妹向田和子為胞姊整理遺物時發現書信，卻在2001年才正式閱讀，中間相隔20年之久，亦讓和子認識姊姊不為人知的一面。

日本作家向田邦子於1981年因空難離世，享年51歲。（圖片來源：pinterest）

向田邦子的書信中，於昭和38至39年期間（1963年至1964年）與已婚有家室的男友N先生書信來往，當時向田邦子年約33歳，對方則比邦子年長13年。向田邦子的男友N先生為一名攝影師，邦子與N先生的交往，讓N先生與妻子步入分居狀態，然而N先生卻一直未有妥善處理自己的婚姻，邦子於是一直與N先生保持距離，低調處理戀情，從未告知家人親友。

日本作家向田邦子離世後，經整理出版的書信中，曝光曾一度為人情婦的往事。（圖片來源：pinterest）

日本作家向田邦子離世後，經整理出版的書信中，曝光曾一度為人情婦的往事。（《宛如阿修羅》劇照）

向田邦子的遺物中，除了與N先生來往的書信，亦包括N先生的日記。和子在整理出版時，發現N先生的日記僅記述至昭和39年2月19日，當年N先生最後決定輕生終結自己的生命，與向田邦子的關係亦因此斷絕。寫於與N先生關係始終之後的《宛如阿修羅》，道出該年代的社會對家庭、婚姻、婚外情與寡婦婚戀愛欲的價值判斷，故事充滿該代日本女性的壓抑、失衡的價值觀及道德枷鎖。觀眾閱讀結集向田邦子的情書、N先生日記及和子回憶胞姊的短文而出版的《向田邦子的情書》，了解向田邦子的個人經歷，或會對邦子筆下的家庭倫理觀念有另一重理解。