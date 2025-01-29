蔡卓妍點評MIRROR中有「麻雀王」　張繼聰︰我輸少少即有罪惡感

過年大家都喜歡打兩圈發新年財，由蔡卓妍（阿Sa）及張繼聰主演的蛇年賀歲電影《祥賭必贏》，就開正呢瓣，同大家由頭賭到尾。戲中阿Sa是病態賭徒，而張繼聰就要幫她重回正軌。現實中，阿聰的確不太愛賭，至於阿Sa又真係一位麻雀天后，愛打牌程度是可以不打錢都樂在其中，而跟她對戰過的藝人都多不勝數，甚至人氣偶像團MIRROR都有竹戰過，咁由「麻雀天后」認證的MIRROR麻雀王，又會係邊個呢？



張繼聰與蔡卓妍，在戲中分別飾演勸人戒賭，及沉迷賭搏的，有趣地跟現實中的二人，有點地方都相似。（陳順禎 攝）

阿Sa在戲中逢賭都精，逢賭都好。（《祥賭必贏》劇照）

阿Sa是病態賭徒，而張繼聰就要幫她重回正軌。（《祥賭必贏》劇照）

阿Sa兼任麻雀顧問

當阿Sa得悉有部關於賭的電影找自己拍，那種求知不得立即埋位開鏡的心情，頓時湧出來。阿Sa︰「直頭開正我嗰瓣，我一聽到有得打麻雀？正呀！拍呀！雖然戲中唔單止淨係打麻雀，仲有牌九、啤牌呀，樣樣都有少少研究咁啦。」

阿Sa在片場，除了演戲仲兼任麻雀顧問︰「基本上成套戲，好似得我一個識玩呢啲遊戲，其他人完全係一頭霧水，我要不停解釋而家個牌面有幾緊張。」（陳順禎 攝）

阿Sa︰「基本上成套戲，好似得我一個識玩呢啲遊戲，其他人完全係一頭霧水。我要不停解釋而家個牌面有幾緊張。」阿聰對麻雀只限鍾意睇人打，唔鍾意落場打，所以當拍戲時要投入當中，還要用另一種方法。「劇組要好人性化地，用人生的遭遇去形容眼前鋪牌有幾難打，先令我明白點解要嬲。」

關智斌是獲得阿Sa認證，其中一位圈中雀王。（IG@kennyjr）

MIRROR呢位成員麻雀最強

在戲中，MIRROR的Stanley邱仕縉飾演阿Sa的弟弟，幕前二人首次合作，私下原來都互相認識，原來都關麻雀事。「事源我跟Stanley都有打過麻雀，仲有Jer同Jeremy都有打過，Stanley幾搞笑嘅，但啲麻雀就麻麻地，要多啲練習。Jeremy係打得最好，真係識打。」當記者爆幾位都曾經自認是雀王時，阿Sa一臉認真，一副專家口吻︰「邊個係呀？Jer就OK啦，Jeremy真係勁嘅。」

Jeremy李駿傑跟阿Sa竹戰過，認證他技術真係勁。（資料圖片）

阿嬌鍾欣潼就手氣好，亦打得不錯。（IG@q_gill）

至於問到英皇眾星中，邊位又是雀王雀后，阿Sa又有另一番點評︰「Kenny（關智斌）同Yumiko（鄭希怡）都真係好勁，兩位手氣都好好，阿嬌（鍾欣潼）手氣都好好。」身邊的張繼聰聽得出當中的弦外之音。「即是冇技術？」阿Sa︰「又唔係，打麻雀都要有運，但好似我咁就冇乜運，純打技術，哈哈……」

要數圈中最難忘一戰，阿Sa記得跟前輩的大戰。「有次好突然被Call，問我現在得唔得閒，一聽到打麻雀就立即應承，去到先知是跟前輩打，有拉姑、陳太（陳淑芬），我好緊張，前輩打法又好唔同，學到好多嘢。」

張繼聰自細對賭錢就有種「無謂」嘅感覺。（陳順禎 攝）

張繼聰︰輸少少好有罪惡感

阿聰在戲中要阿Sa戒賭，這又跟現實中的他相當合襯。雖然他不抗拒打麻雀，但多年來都未能愛上，「我老婆（謝安琪）都喜歡打麻雀，但都係玩成晚幾十蚊上落，是真愛。我自問唔識，太多嘢記記唔到，當工作上要記的東西都記唔到時，想留番位置去記台詞。」

阿聰對賭絕緣最大原因，是輸掉時會非常肉痛，甚至有罪惡感。「細個去長洲渡假，夜晚都係賭下錢，當時輸幾十蚊已經好驚，驚返屋企畀阿媽鬧，又自覺罪惡感好重，好似成世人就玩完，呢啲壓力就令我唔享受個過程。18歲跟阿媽上賭船，畀幾百蚊我去玩下，我都覺得黐線，幾百蚊一下就冇晒，點解唔拎嚟買波鞋都有對鞋，而且我係個好易沉迷玩意嘅人，我知如果沉迷賭搏我就死緊，所以都好克制。」