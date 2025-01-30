唐探1900︱內地票房衝破6.5億人民幣　發哥黑幫大佬造型氣場懾人

87億賣座系列《唐人街探案》 、「唐探」之父、金牌製作人陳思誠延續賀歲神話，夥拍戴墨聯手編導，炮製最喜氣洋洋的蛇年新驚喜！全新前傳《唐探1900》以驚喜陣容，更將帶觀眾返回1900年的美國舊金山！今次當然不少得系列最強拍檔王寶強、劉昊然，二人更以新角色、新人設回歸，引爆新鮮喜感；香港觀眾熟悉的最貼地影帝周潤發重磅加盟，飾演唐人街堂主，霸氣衝天！三人率領群星玩轉唐人街：《年會不能停！》白客、《三大隊》張新成、《非誠勿擾3》岳雲鵬、荷里活男星尊古錫（John Cusack）熱鬧助陣！昨日大年初一上映，至今票房累計衝破6.5億人民幣。

周潤發重磅加盟系列，更為《唐探1900》親自現身出席謝票！（電影公司提供）

周潤發重磅加盟系列，更為《唐探1900》親自現身出席謝票！（電影公司提供）

《唐探1900》於大年初一（1月29日）內地全國上映，發哥亦特意大年初一與整個主創團隊包括導演陳思誠和戴墨、演員王寶強和劉昊然等人去了廣州、海珠及番禺共三間戲院進行宣傳。大年初一一眾演員亦不忘與觀眾拜年，而現場不少觀眾是發哥粉絲，有人特意以《上海灘》許文強造型現身，更表示已喜愛了發哥40年！發哥笑言對方怎麼看起來這麼後生，更親身教導大家如何扮演大佬行路，現場都給發哥的風趣幽默惹來歡笑不斷！觀眾的熱情更讓一眾主創忍不住即席唱起上海灘，讓觀眾歡樂情緒更加高漲！

周潤發親自現身《唐探1900》謝票活動，與觀眾互動。（電影公司提供）

周潤發親自現身《唐探1900》謝票活動，與觀眾互動。（電影公司提供）

周潤發親自現身《唐探1900》謝票活動，與觀眾互動。（電影公司提供）

不少觀眾於映後都表示對電影的喜愛，不但覺得電影繼承了《唐探》系列的搞笑和歡樂氣氛，這次前傳故事更包含比前作更多元素 —— 無論是喜劇、懸疑、推理和故事中的人情味都讓人感到驚喜！觀眾更對一眾演員的表現讚嘆不絕，更多大讚發哥電影中的唐人街大佬造型一出場已經非常有氣勢，戲中每個造型都震懾眾人！觀眾看後，感覺角色是導演為發哥度身定做，角色的定位有點像《和平飯店》和《諜海風雲》裡他演的角色的結合，但基礎上又有些不同，並不是封建大家長式的父親形象，有唐人街《教父》感覺，發哥把角色背後的意義展現得淋漓盡致。

發哥電影中的唐人街大佬造型一出場已經非常有氣勢，戲中每個造型都震懾眾人！（《唐探1900》海報）

今日內地天才小攝影師笙笙亦於社交平台發佈了一段短片，是關於早前她幫發哥拍的一輯照片。這位天才小攝影師今年10歲，但已和不少大明星拍照，包括有梁朝偉、劉德華、楊紫瓊、周迅、陳奕迅、吳彥祖、甚至荷里活演員「水行俠」Jason Momoa等等，毫不怯場之餘更拍出不少高質素照片。短片中見發哥給這位小小攝影師逗得樂不可支，完全聽從她的指示去擺不同的姿勢和拿起不同的道具拍攝，笙笙更邊拍照邊說發哥非常可愛，但在拍攝另一個姿勢卻說發哥樣子有點恐怖，讓發哥假裝生氣道：「恐怖？你剛剛明明讚我很可愛！」整個拍攝過程氣氛非常歡樂！最後當然少不了發哥揸機，與笙笙和她妹妹一起拍自拍照留念。

天才少女攝影師笙笙，為周潤發拍攝最新一輯賀年相片。（電影公司提供）

天才少女攝影師笙笙，為周潤發拍攝最新一輯賀年相片。（電影公司提供）

天才少女攝影師笙笙，為周潤發拍攝最新一輯賀年相片。（電影公司提供）

天才少女攝影師笙笙，為周潤發拍攝最新一輯賀年相片。（電影公司提供）

天才少女攝影師笙笙，為周潤發拍攝最新一輯賀年相片。（電影公司提供）

《唐探1900》將於2月13日香港全線戲院上映，一眾主創亦非常重視香港觀眾，並計劃大隊將會到香港宣傳與觀眾見面，詳情將會盡快公佈！