周潤發賀年照由10歲天才少女攝影師操刀　跨年代互動盡顯親民風範

香港電影自八十年代尾開始建立賀歲片傳統，其中周潤發飾演的《八星報喜》正是經典賀歲方程式，多年來仍歷久不衰。周潤發今年推出賀歲片《唐探1900》，大年初一在內地上映已成為真人演出賀歲片的票房冠軍，力證發哥吸金能力與受歡迎程度！周潤發早前為電影拍攝賀年照片，並由內地10歲天才少女攝影師笙笙操刀，親民的周潤發與笙笙兩姊妹跨代互動，透過發哥鍾情的菲林攝影作為橋樑，場面非常溫馨！

周潤發蛇年賀年照，由內地天才少女攝影師笙笙操刀拍攝。（笙笙IG影片截圖）

周潤發蛇年賀年照，由內地天才少女攝影師笙笙操刀拍攝。（笙笙IG影片截圖）

天才少女攝影師笙笙今日（30日）於社交平台發佈一段短片，為發哥拍一輯賀年照片。此前，笙笙已曾經為梁朝偉、劉德華、楊紫瓊、周迅、張栢芝、陳奕迅、吳彥祖等巨星拍攝，成功捕捉到一眾巨星親和私密的一面。周潤發身穿一件大紅色繡有青蛇圖案的毛衣現身，發哥與笙笙見面便大讚兩姊妹可愛，見笙笙使用菲林相機，更感到相當驚訝！

周潤發大讚笙笙兩姊妹非常可愛。（笙笙IG影片截圖）

菲林相機更成為周潤發與笙笙跨年代的橋樑。（笙笙IG影片截圖）

菲林相機更成為周潤發與笙笙跨年代的橋樑。（笙笙IG影片截圖）

菲林相機更成為周潤發與笙笙跨年代的橋樑。（笙笙IG影片截圖）

周潤發最新一輯賀年相片。（笙笙IG影片截圖）

周潤發最新一輯賀年相片。（笙笙IG影片截圖）

周潤發最新一輯賀年相片。（笙笙IG影片截圖）

周潤發最新一輯賀年相片。（笙笙IG影片截圖）

周潤發最新一輯賀年相片。（笙笙IG影片截圖）

周潤發最新一輯賀年相片。（笙笙IG影片截圖）

周潤發最新一輯賀年相片。（笙笙IG影片截圖）

周潤發最新一輯賀年相片。（笙笙IG影片截圖）

周潤發最新一輯賀年相片。（笙笙IG影片截圖）

周潤發最新一輯賀年相片。（笙笙IG影片截圖）

周潤發最新一輯賀年相片。（笙笙IG影片截圖）

周潤發最新一輯賀年相片。（笙笙IG影片截圖）

周潤發最新一輯賀年相片。（笙笙IG影片截圖）

周潤發最新一輯賀年相片。（笙笙IG影片截圖）

周潤發在拍攝過程中，親切地配合笙笙的想法與指示，擺出不同姿勢、與道具互動拍攝。笙笙面對巨星發哥亦毫不怯場，更大讚鏡頭中的發哥非常可愛，但拍攝另一個姿勢時，發哥散發出的嚴肅霸氣，卻令笙笙表示樣子有點恐怖，隨即「激嬲」發哥轉而笑言：「恐怖？你剛剛明明讚我很可愛！」發哥作為自拍天王，最後當然不少得親自揸機，與笙笙兩姊妹一齊自拍留念。

笙笙竟然因為話周潤發恐怖，一句說話「激嬲」發哥！（笙笙IG影片截圖）

笙笙竟然因為話周潤發恐怖，一句說話「激嬲」發哥！（笙笙IG影片截圖）

周潤發作為自拍天王，當然揸機與笙笙兩姊妹自拍留念！（笙笙IG影片截圖）

周潤發作為自拍天王，當然揸機與笙笙兩姊妹自拍留念！（笙笙IG影片截圖）