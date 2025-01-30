周潤發演技震撼15個國家演員　《唐探1900》票房破8億走勢強勁

春節檔內地有多部電影上映，當中由王寶強、劉昊然主演，周潤發（發哥）特邀主演的《唐探1900》走勢相當強勁，截止目前票房已破8億人民幣 (8億6千萬港元)，成為春節檔電影票房的第二名。電影成績如此好，除了劇本本身優秀之外，演員的演出亦功不可沒，近日電影導演陳思誠在廣州路演時就爆出，在現場拍攝時發哥的好演技震撼了來自15個國家的演員，激讚他是一位非常努力出色的好演員。

《唐探1900》票房相當高。（微博圖片）

截止目前票房已破8億人民幣。（王寶強工作室微博圖片）

陳思誠導演帶領一眾主要演員在廣州進行路演，吸引不少民眾捧場支持。而在現場陳導演就分享一場發哥在議政大廳對着眾人發言的戲份，激讚其表演極具感染力。眼見影片中的他身穿西裝現身，一臉嚴肅地走進議政大廳，氣場十分強勁，單是走進來的氣場已令現場所有人看得目瞪口呆。然而在拍攝這場戲之前，發哥就準備了許久且亦已將台詞背得滾瓜爛熟，陳導演表示：「那天全場有來自15個國家的演員，但那一天真的所有的演員都被發哥的演技震撼。」隨後全場觀眾都為發哥鼓掌，認同他的好演技。

發哥好演技獲讚。（微博圖片）

這一場戲有來自15個國家的演員都被發哥的演技震撼到。（微博圖片）

發哥霸氣十足。（《唐探1900》微博圖片）

電影成績票房高企，演技又備受認可，發哥都顯得非常開心，還說自己走運了：「當演員當了那麼久，我說我走運了，走運就是等了30年等到陳導演找我演這個戲。因為1997年的時候，在美國開始找電影拍的時候，有一個導演找我演一部戲就講華工的，後來1997年幾年後他得病，這個戲就擱在那邊，等了30年最後陳導找到我，謝謝你圓了我的夢。」