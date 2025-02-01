杜琪峯梁朝偉新作北海道取景　獲棒球場以大型電子板致歡迎語句

香港殿堂級電影大師杜琪峯，自2016年執導作品《三人行》上映後，9年來一直未有個人執導劇情長片面世。然而據上月底日媒《北海道新聞》報道，指杜琪峯於上月29日開始，為新作在札幌等地勘景，而新作男主角是27年後再合作的梁朝偉。近日便流出杜Sir外出睇景的相片。



去年底，梁朝偉為《第37屆東京國際電影節》擔任評審團主席，與香港殿堂級導演杜琪峯同場亮相。（資料圖片）

據報梁朝偉將成為杜琪峯新作的男主角。（梁碧玲 攝）

在最新流出的相片，見到杜琪峯於29/1日（大年初一），去到位於北海道北廣島市的棒球場，名為「ES CON FIELD HOKKAIDO」，大會在電子板上更特意打上「Welcome to ES CON FIELD HOKKAIDO Director Johnnie To」的字句。該球場於2020年4月動工興建，2023年3月開幕，是日本職棒北海道日本火腿鬥士隊的新主場，可容納35,000人，是個開合式場館。

於1月29日，杜琪峯便到北海道睇景。（網上圖片）

據日媒報道，杜琪峯執導新作將由梁朝偉主演，場景主要於北海道取景，預計將於2027年正式上映。杜琪峯向來擅長拍攝黑幫題材作品，其中《一個字頭的誕生》、《鎗火》、《黑社會》及《黑社會以和為貴》均為極具代表性作品。杜琪峯入行45年來，為行內多產導演之一，然而杜Sir與梁朝偉多年來僅四度合作，電影作品有《沙灘仔與周師奶》、《踢到寶》及《暗花》，二人已長達27年未有合作。