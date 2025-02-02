哈哈哈新年喜戲｜姜皓文唱插曲道出成長心聲　難忍落淚變喊包

姜皓文與太太殷寧夫妻檔上陣炮製的香港賀歲電影《哈哈哈新年喜戲》，2月6號正式上映，下星期二（4/2）將會在香港舉行首映禮。戲中黑哥不但擔任主演兼監製，且為電影連唱兩首主題及宣傳歌曲，繼電影同名歌曲之後，另一首唱出自己心聲的《那裡才是我的家》更觸動人心。不少觀眾大年初一看過優先場後，都被這首歌的歌詞和旋律所吸引；對電影留下深刻印象。黑哥坦言這首歌曲內容有不少自己的影子，道出了少年時的經歷，當日在錄音室錄唱這曲時也勾起不少回憶，忍不住落淚。

姜皓文與太太殷寧夫妻檔上陣炮製的香港賀歲電影《哈哈哈新年喜戲》，2月6號正式上映。（《哈哈哈新年喜戲》劇照）

原本身為監製之一的姜太殷寧想為這部電影購買一些歌曲，配合電影氣氛，但一聽到版權問題發現資金有限，於是找朋友幫手寫了《那裡才是我家》這首歌，當第一次聽這首歌的時候，黑哥已經被曲詞所感動，他被觸動的說：「我覺得好有feel，每次聽呢首歌都會不期然喊起來，那種孤兒的心態，跟自己少年的成長感覺好似，好想有個家。」

姜皓文在戲中是位富商。（《哈哈哈新年喜戲》劇照）

身旁的殷寧爆料笑說：「他（黑哥）的助手每次見到他錄音時喊，便馬上悄悄地給他遞紙巾，以免人家看見他落淚，六哥的過程中喊了不下數次，我終於發覺黑哥原來是一個喊包。」雖然喊了無數次，但黑哥覺得眼淚流得有價。「這首歌感動人心之餘，同時給大家有一種家和溫暖感覺，多些關懷身邊人，為大家帶來希望。之前在馬來西亞宣傳的時候也曾到訪當地孤兒院，為他們獻唱了這首歌歌曲，希望這首歌曲可以激勵這些小朋友。」

阿Bob都有客串一角。（《哈哈哈新年喜戲》劇照）

早前在馬來西亞連串宣傳，為電影帶來不少迴響；黑哥這部在當地取景的香港賀歲片，希望在香港上映也得到不俗的票房，同樣能夠獲各方的口碑支持，此片對他來說是一部考牌作，無論面對幕前幕後的崗位都是一次很大的挑戰，但他最希望大家過年可以看一部充滿新年氣氛的電影。「所以我特別感謝一班圈中友好宣萱、李璨琛、陳靜、阿bob頂等，百忙中飛過去馬來西亞拍攝。」

提到身兼編剧的太太特別為他度身訂造兩個角色，他也頭痕的說：「其實今次不知道老婆是考驗我？定整蠱我？一人飾演兩個角色，還要兼顧埋幕後，真係幾吃力！但同時又好開心得到這個經驗，全面知道一部電影的製作過程，真不簡單，雖然落手落腳做好辛苦，但做完之後好有滿足感。這次也真心感謝太太努力完成這「不可能的任務」。」

為配合電影上映，黑哥和太太作好心理準備，今個新年在香港四出謝票，與觀眾互動。（電影宣傳提供）

姜太殷寧同樣感到今次辛苦有價，即使很多事情都是第一次接觸，讓她長知識，但得知觀眾口碑不俗也感到安慰，她欣慰的說：「不少觀眾對我們這部電影感覺勵志、溫情、有笑爆肚場面， 但又不是由頭笑到尾的無厘頭笑位。片名「哈哈哈」在電影裡面很有深層意意。」而為配合電影上映，黑哥和太太作好心理準備，今個新年在香港四出謝票，與觀眾互動，將電影歡樂溫馨氣氛與大家分享。