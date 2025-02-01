射鵰英雄傳︱徐克改編版評價兩極　被批結構亂序：似倒練九陰真經

改編自金庸武俠名著小說的電影《射鵰英雄傳：俠之大者》，由徐克執導，內地演員肖戰、莊達菲、胡軍、梁家輝等主演。電影於香港內地同步上映，備受外界期待，然而兩地票房均未如預期，不少觀眾在新年檔期觀映後，分享觀後感有讚有彈，讚許徐克的誠意與挑戰改編金庸小說的信心，亦批評處理劇情人物未能盡如人意，劇情結構亂序猶似「倒練九陰真經」，評價相當兩極。

《射鵰英雄傳：俠之大者》由徐克執導，內地演員肖戰、莊達菲、胡軍、梁家輝等主演。（《射鵰英雄傳俠之大者》劇照）

場面拍得住《魔戒》

有觀眾入場觀賞《射鵰英雄傳：俠之大者》後，認為徐克精明地改編小說後段戰爭部分，浩大的金戈鐵馬氣勢十足，猶似《魔戒》（Lord of the Rings）系列及列尼史葛（Ridley Scott）史詩戰爭片《天國驕雄》（Kingdom of Heaven）的戰役場面。在電腦特技水平上亦無懈可擊，猶其梁家輝飾演的西毒歐陽鋒，與郭靖一場最終對決功架十足，武功視覺效果震撼，正為徐克一貫擅長的華麗視覺水準。

有觀眾大讚電影戰爭場面拍得住《魔戒》。（《射鵰英雄傳俠之大者》劇照）

梁家輝盡顯魔神級邪氣

演員方面，不少觀眾盛讚張文昕飾演的華箏，認為比郭靖黃蓉更為出彩，較原著小說剛強、敢愛敢恨，足以配襯成吉思汗女兒的身份；飾演郭靖母親李萍的蔡少芬表現不俗；影帝梁家輝演戲經驗豐富，遇到形象鮮明、戲份甚多的歐陽鋒，盡顯魔神級邪氣，被不少觀眾認為是電影最精彩的演出。

影帝梁家輝飾演的西毒歐陽鋒亦被大讚！（《射鵰英雄傳俠之大者》劇照）

劇情結構混亂脫序

《射鵰英雄傳：俠之大者》最為觀眾詬病之處，在於劇情線路混亂脫序，事件一波未平一波又起，郭靖在戰場與尋找黃蓉的劇情線兩頭奔走，更穿梭至大漠尋找成吉思汗，節奏相比小說被大幅加速。雖然不少觀眾理解小說篇幅之大，難以在兩個半小時片長中詳細處理，但亦認為劇本結構或剪接方式上具有改善空間。

觀眾批評電影劇情結構亂序，郭靖在戰場與尋找黃蓉的劇情線兩頭奔走，節奏過急。（《射鵰英雄傳俠之大者》劇照）

人物形象關係單薄

同時不少觀眾認為電影在交代郭靖黃蓉感情線上略為單薄，僅以幾幕提到定情，中間略過二人長期闖蕩江湖的經歷，而飾演黃蓉的莊達菲亦帶出小說人物冰雪聰明、狡猾任性的面貌層次，未能成功討得觀眾歡心。至於《射鵰英雄傳》原著的大量人物角色，在電影中草草登場、閃電現身消失的處理，亦讓觀眾認為不妥，失去江湖千百種面貌角色的特色，其中「天下五絕」三位偶然出場，僅靠歐陽鋒以大波士形式支撐場面，甚至連江南七怪亦僅以背影出現，旋即交代被東邪所殺，大大削弱金庸擅於描繪人物形象性情的特點。