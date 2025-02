射鵰英雄傳︱徐克改編版評價兩極　被批結構亂序：似倒練九陰真經

改編自金庸武俠名著小說的電影《射鵰英雄傳:俠之大者》,由徐克執導,內地演員肖戰、莊達菲、胡軍、梁家輝等主演。電影於香港內地同步上映,備受外界期待,然而兩地票房均未如預期,不少觀眾在新年檔期觀映後,分享觀後感有讚有彈,讚許徐克的誠意與挑戰改編金庸小說的信心,亦批評處理劇情人物未能盡如人意,劇情結構亂序猶似「倒練九陰真經」,評價相當兩極。

《射鵰英雄傳:俠之大者》由徐克執導,內地演員肖戰、莊達菲、胡軍、梁家輝等主演。(《射鵰英雄傳俠之大者》劇照)

場面拍得住《魔戒》

有觀眾入場觀賞《射鵰英雄傳:俠之大者》後,認為徐克精明地改編小說後段戰爭部分,浩大的金戈鐵馬氣勢十足,猶似《魔戒》(Lord of the Rings)系列及列尼史葛(Ridley Scott)史詩戰爭片《天國驕雄》(Kingdom of Heaven)的戰役場面。在電腦特技水平上亦無懈可擊,猶其梁家輝飾演的西毒歐陽鋒,與郭靖一場最終對決功架十足,武功視覺效果震撼,正為徐克一貫擅長的華麗視覺水準。

有觀眾大讚電影戰爭場面拍得住《魔戒》。(《射鵰英雄傳俠之大者》劇照)

梁家輝盡顯魔神級邪氣

演員方面,不少觀眾盛讚張文昕飾演的華箏,認為比郭靖黃蓉更為出彩,較原著小說剛強、敢愛敢恨,足以配襯成吉思汗女兒的身份;飾演郭靖母親李萍的蔡少芬表現不俗;影帝梁家輝演戲經驗豐富,遇到形象鮮明、戲份甚多的歐陽鋒,盡顯魔神級邪氣,被不少觀眾認為是電影最精彩的演出。

影帝梁家輝飾演的西毒歐陽鋒亦被大讚!(《射鵰英雄傳俠之大者》劇照)

劇情結構混亂脫序

《射鵰英雄傳:俠之大者》最為觀眾詬病之處,在於劇情線路混亂脫序,事件一波未平一波又起,郭靖在戰場與尋找黃蓉的劇情線兩頭奔走,更穿梭至大漠尋找成吉思汗,節奏相比小說被大幅加速。雖然不少觀眾理解小說篇幅之大,難以在兩個半小時片長中詳細處理,但亦認為劇本結構或剪接方式上具有改善空間。

觀眾批評電影劇情結構亂序,郭靖在戰場與尋找黃蓉的劇情線兩頭奔走,節奏過急。(《射鵰英雄傳俠之大者》劇照)

人物形象關係單薄

同時不少觀眾認為電影在交代郭靖黃蓉感情線上略為單薄,僅以幾幕提到定情,中間略過二人長期闖蕩江湖的經歷,而飾演黃蓉的莊達菲亦帶出小說人物冰雪聰明、狡猾任性的面貌層次,未能成功討得觀眾歡心。至於《射鵰英雄傳》原著的大量人物角色,在電影中草草登場、閃電現身消失的處理,亦讓觀眾認為不妥,失去江湖千百種面貌角色的特色,其中「天下五絕」三位偶然出場,僅靠歐陽鋒以大波士形式支撐場面,甚至連江南七怪亦僅以背影出現,旋即交代被東邪所殺,大大削弱金庸擅於描繪人物形象性情的特點。