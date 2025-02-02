唐探1900｜首個內地系列電影總票房破100億　主創團隊將來港見面

來到第四集的《唐人街探案》系列，頭三集的累積票房就達87億人民幣，而有「唐探」之父、金牌製作人之稱的陳思誠，延續賀歲神話，夥拍戴墨聯手編導，炮製全新前傳《唐探1900》，以驚喜陣容，更將帶觀眾返回1900年的美國舊金山！結果不負眾望，上畫短短四日票房便身衝破15億。

來到第四集的《唐人街探案》系列，總票房已達100億人民幣。（電影公司提供）

作為系列前傳，當然要保留最強拍檔王寶強、劉昊然，二人更以新角色、新人設回歸，引爆新鮮喜感。還有香港觀眾熟悉，最貼地影帝周潤發重磅加盟，飾演唐人街堂主，霸氣衝天。三人率領群星玩轉唐人街︰《年會不能停！》白客、《三大隊》張新成、《非誠勿擾3》岳雲鵬、荷里活男星尊古錫（John Cusack）熱鬧助陣！

唔知有冇機會見到發哥呢？（《唐探1900》劇照）

黃寶強在戲中會變大隻，相當搞笑。（《唐探1900》劇照）

電影於內地大年初一上畫至昨日2月1日，票房實時已衝破15億人民幣，更連續四日單日票房破億。無論是口碑或是票房在國內外都氣勢如虹，更破下多項紀錄，包括︰⁠首部內地系列電影總票房衝破一百億、⁠近15年英國開畫最高票房華語電影、王寶強成為首位破二百億票房80後男演員、劉昊然成為首位破二百億票房90後男演員。電影氣勢如虹，亦已安排香港於2月13日上映，屆時一眾主創更計劃到香港宣傳與觀眾見面，大家密切留意。