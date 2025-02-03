封神第二部｜四大天王造型意外爆紅　網民︰林雪一人分飾四角？

由安樂影片榮譽發行，烏爾善執導的《封神》系列，首集票房直逼30億，年度5大賣座神幻特技系列霸戲賀歲。來到第二集《封神第二部：戰火西岐》（Creation of The Gods II：Demon Force），已於大年初一中港同步上映，內地票房已達8億人民幣。

《封神第二部：戰火西岐》香港大年初一上映。（《封神第二部：戰火西岐》海報）

2023年夏天，《封神第一部》為觀眾們建構了一個前所未見的瑰麗神話世界，三千年奇幻想像在大銀幕上成真，電影票房直逼30億。《封神第二部：戰火西岐》顧名思義，故事的主戰場在西岐，殷商大軍兵臨城下，西岐保衛戰一觸即發，關於「封神榜」的爭奪仍在繼續。在「大戰將至」版預告中，西岐殷商兩軍列陣對峙、劍拔弩張；異獸奔騰呼嘯，助陣沙場；法器光芒乍現，爭輝天際。硝煙瀰漫間，西岐保衛戰一觸即發。

此沙因第一集而爆紅。（《封神第二部：戰火西岐》劇照）

今集最具驚喜的角色，相信是如神話中，呈現出巨大化的四大天王登場，封神榜中的「四大天王」，包括︰魔禮青（僧格仁欽 飾）、魔禮壽（艾力庫 飾）、魔禮海（張藝瀧 飾）、魔禮紅（那音太 飾）。其中魔禮青受封「增長天王」，掌青光寶劍（即青雲劍），職司「風」；魔禮紅受封「廣目天王」，掌碧玉琵琶，職司「調」；魔禮海受封「多文天王」，掌混元珠傘，職司「雨」；魔禮壽受封「持國天王」，掌紫龍金花虎貂（即花狐貂），職司「順」。

集最具驚喜的角色，相信是如神話中，呈現出巨大化的四大天王登場。(《封神第二部：戰火西岐》預告截圖)

集最具驚喜的角色，相信是如神話中，呈現出巨大化的四大天王登場。(《封神第二部：戰火西岐》預告截圖)

而當電影公司在官方Facebook介紹四個角色時，竟意外掀起網民熱議，五日間獲得2600多個like，200多個留言，意想不到大家對這四位天將，就唔係劉德華、張學友、郭富城、黎明都咁有興趣。

5日來獲2600多個like，215個留言。（網頁截圖）

大家討論的多是造型，有人覺得手執琵琶的魔禮海好Rock，「最後大絕是摔結他？」亦有網民覺得四位造型不但不兇惡，反而帶點可愛。更有人覺得四位都似林雪，懷疑係林雪一人分飾四角，相當有創意。