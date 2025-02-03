大S逝世｜憑廿年前號碼《保持通話》續前緣　獲提名金像影后

大S（徐熙媛）今日（3/2）突然傳來死訊，並獲親妹小S證實，終年48歲。小S透過經理人回應指新年期間，她們一家人到日本旅遊，大S因得了流感併發肺炎，不幸地離逝，妹妹表示︰「感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你。」



大S近年久未公開露面，於昨晚（2/2）有台媒已傳出一位48歲女藝人離逝的消息 。（大S微博圖片）

大S一直是台灣綜藝的皇牌主持，2001年的電視劇《流星花園》令她開始涉獵演戲範疇，隨後亦參與香港電影的拍攝，包括2008年與古天樂主演的《保持通話》，2009年再與古仔合作的《大內密探靈靈狗》，2010年夥拍劉德華的《未來警察》以及2012年飾演余文樂女友的《車手》。

由多個故事集結而成的電影《全城熱戀熱辣辣》，大S跟謝霆鋒是一對。（《全城熱戀熱辣辣》劇照）

參照周星馳《大內密探零零發》創作的作品。（《大內密探靈靈狗》劇照）

大S在《車手》飾演醫生，與余文樂有一段感情發展。（《車手》劇照）

多部電影中，以《保持通話》最為人記得，因為「保持通話」四個字，正正在大S身上展現現一段浪漫愛情故事。2021年11月，45歲大S於與汪小菲離婚後，事隔106天再傳來婚訊，與前男友韓國男團「酷龍」成員，52歲的具俊曄再婚，消息震驚娛樂圈。這對廿年前相戀的愛人，就是憑一個廿年來無轉過的電話號碼再續前緣，真真正正地再次「保持通話」。電影亦為大S獲提名《第28屆香港電影金像獎》最佳女主角，最後敗予《天水圍的日與夜》的鮑起靜。

《保持通話》講述單親媽媽Grace（徐熙媛 飾）被綁架，全靠一個僅僅仍能通話的破電話，聯絡到古天樂。（《保持通話》劇照）

大S與貝俊曄廿年前相愛，因為經理人公司反對而被逼分手。(網上圖片)

在貝俊曄的IG貼文道，他是聽到大S離婚的消息，於是嘗試打出這個廿年前的電話號碼。「我找到了20多年前的那個號碼，聯繫了她。幸好那個號碼沒變，我們才能重新連結起來。」韓媒問到具俊曄通電那刻心情如何？他直言如回到廿年光景一樣。具俊曄︰「我還在焦慮她會不會接電話，她就很高興地回應我了，我一聽到她的聲音，就像回到了20年前一樣，我們就這樣聯絡了幾個月。」

韓團「酷龍」成員具俊曄以中文及韓文留言，宣佈與大S徐熙媛結婚。（IG：@DJKOO）

雖然續緣的故事與大S主演的電影《保持通話》沒有關係，但當時不少網民就借戲名恭喜二人再次通話，亦欣賞二人的長情連手機號碼都廿年來沒有轉，更有網民大呻曾經改過電話號碼，好令自己的前度無法再找回自己重燃愛火。

戲中大S趁匪徒外出，竭力將一台被嚴重損毀的電話重組，奇蹟地打出一個求救電話。（《保持通話》劇照）

《保持通話》故事講單親媽媽Grace（徐熙媛 飾）是電玩設計師，一次送女兒上學，意外遭悍匪霍德能（劉燁 飾）蓄意撞車，並目睹他在屋內大肆搜索，濫殺女傭的殘忍場面。原來一切關乎Grace胞弟無意中拍下霍德能行兇犯罪證，並以愛女要挾Grace交出影片。Grace趁匪徒外出作案無人看守時，竭力將一台被嚴重損毀的電話重組，奇蹟地打出一個求救電話，而與他保持通話的，正是素昧平生的普通市民阿邦（古天樂 飾）。