新年睇咩戲︱盤點五部另類賀歲片　有齊本土紀錄片奧斯卡超班鉅製

新年入戲院睇賀歲片，一向是香港觀眾的傳統節目之一，今年共有四部香港班底賀歲喜劇，以及兩部內地神話、武俠鉅製作品於賀歲檔期上映，不少觀眾均把握新春連假入場欣賞，幾部本地賀歲喜劇演員班底亦續展開謝票活動，與觀眾拜年互動。在賀歲喜劇與重磅鉅製外，戲院亦於賀歲檔期間同步放映不同類型作品，讓觀眾有另類賀歲片選擇，以下將為大家推薦五部熱映中及即將公映的電影，觀眾可以支持港產賀歲片之餘，留意同期放映的佳作！

在港產賀歲喜劇以外，新春檔期有不少佳作上映，一齊把握假期入場睇戲！（《臨時決鬥》劇照）

《香港四徑大步走》

以山跑界的殿堂級賽事「香港四徑超級挑戰」為主題的紀錄片《香港四徑大步走》，於去年12月初上映，至今仍大受觀眾歡迎，全港每日放映約50場。四徑超級挑戰為72小時內橫跨298公里的香港四大遠足徑——麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑，對參賽者體能挑戰極大，同時雲集中外跑手參加，展現香港國際化的面貌。香港雖然為石屎森林，但同時擁有處優美的山徑，紀錄片留下運動員熱血、堅毅的精神意志以外，亦紀錄香港優美的湖光山色，讓觀眾一口氣盡覽香港都市夾縫間的美景。

紀錄片《香港四徑大步走》於去年12月初上映，至今仍大受觀眾歡迎。（《香港四徑大步走》電影海報）

《完美伴侶》

愛情科幻電影《完美伴侶》（Companion），在香港推出視覺震撼的海報時，已吸引不少觀眾注意。《完美伴侶》預告片巧妙地保持劇情神祕，呈現男女主角在華麗場景下由浪漫氛圍轉而變得詭異驚慄，更有不少露骨見血的畫面，吊足觀眾胃口。雖然《完美伴侶》有不少暴力與感官刺激場面，或許略為「唔老黎」，然而觀眾把握新春假期，作為另類賀歲片入場觀映，機會亦不容錯過。

《完美伴侶》的海報吸引不少觀眾注意。（《完美伴侶》電影海報）

《教宗選戰》

以天主教梵蒂岡教廷為主題背景的《教宗選戰》（Conclave），講述教宗突然去世，令一班掌管教廷權力核心的樞機主教召開教宗選會議。有別於其他宗教題材電影，《教宗選戰》集中於教廷政治角力、階級與權力之間明爭暗鬥、各持立場與利益的現實。《教宗選戰》早前於奧斯卡金像獎提名八項大獎，包括「最佳電影」「最佳男主角」及「最佳男配角」，雖然並非賀歲檔常見喜劇，但觀眾亦值得把握新春假期及周末入場支持！

《教宗選戰》於奧斯卡提名八個獎項，包括最佳電影、最佳男主角等！（《教宗選戰》電影海報）

《隔壁的房間》

由西班牙大師級導演艾慕杜華（Pedro Almodóvar）執導的最新作品《隔壁的房間》，由早前盛大訪港的蒂達史雲頓（Tilda Swinton）及茱莉安摩亞（Julianne Moore）主演。《隔壁的房間》劇情講述，兩位女主角英格烈與瑪花年輕時曾於雜誌社共事，曾經為一對親密朋友；後及英格烈成為自傳小說家，瑪花則成為戰地記者，二人因為生活環境漸漸疏遠。英格烈與瑪花多年後重逢，瑪花面對疾病折磨，決定用藥物終結生命，並假住一間度假小屋，請英格烈同住在隔壁，隌她度過人生最後的時間。《隔壁的房間》探問生命、情感關係及女性身份，更出自大師艾慕杜華之手，電影將於2月6日正式上映，觀眾能夠把握新春期間入場，再次面對對生命與關係之間的議題，繼《破．地獄》後引發更深層次思考。

艾慕杜華執導最新作品《隔壁的房間》，由蒂達史雲頓及茱莉安摩亞主演。（《隔壁的房間》電影劇照）

《柏靈頓：秘魯大冒險》

相比內地賀歲檔熱映中的《哪吒魔童鬧海》，香港賀歲檔尚未有應節的合家歡題材電影。然而一直相當賣座的英國真人版柏靈頓熊系列，則推出新作《柏靈頓：秘魯大冒險》（Paddington in Peru），故事講述柏靈頓熊為了尋找露絲阿姨的下落，深入至南美秘魯，面對黃金寶藏，柏靈頓熊毫不關心，只想尋回露絲阿姨。柏靈頓熊向來為英國重要的現代文化圖騰，融入英國傳統生活方式與文化價值，非常適合家庭觀眾欣賞。