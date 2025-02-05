香港四徑大步走︱賀歲檔激破600萬票房　加開跑手見面場謝票對談

香港體育紀錄片《香港四徑大步走》，以山跑界殿堂級賽事「香港四徑超級挑戰」為主題，去年12月初上映，至今全港每日放映約50場，大受觀眾歡迎！四徑超級挑戰為72小時內橫跨298公里的香港四大遠足徑——麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑，對參賽者體能挑戰極大，同時雲集中外跑手參加，展現香港國際化的面貌。

《香港四徑大步走》以山跑界殿堂級賽事「香港四徑超級挑戰」為主題。（《香港四徑大步走》電影劇照）

《香港四徑大步走》去年12月初上映，至今仍繼續熱映。（《香港四徑大步走》電影海報）

香港雖然為石屎森林，但城市夾縫間同時擁有多處優美的山徑，四徑軌跡橫跨新界、九龍、港島及大嶼山，要連續一口氣跑完長近300公里的山徑，已超越100公里超馬級別！《香港四徑大步走》留下運動員熱血、堅毅的精神意志以外，亦紀錄香港晨暮時份優美的湖光山色，讓觀眾一口氣盡覽香港都市夾縫間的美景。

《香港四徑大步走》留下運動員熱血、堅毅的精神意志以外，亦紀錄香港晨暮時份優美的湖光山色！（《香港四徑大步走》電影劇照）

《香港四徑大步走》留下運動員熱血、堅毅的精神意志以外，亦紀錄香港晨暮時份優美的湖光山色！（《香港四徑大步走》電影劇照）

紀錄片一直較劇情電影冷門，然而《香港四徑大步走》除了成為2024年香港最賣座的紀錄片外，更在蛇年賀歲檔期間衝破600萬元票房，與2025年新一屆的四徑超級挑戰同步進行，實在非常振奮人心！今年的四徑超級挑戰，日前由尼泊爾籍跑手Nugo Yamanath Limbu首名完成，其他參加選手亦陸續完成個人目標。《香港四徑大步走》繼續熱映，在2月9日更會特別加開「香港四徑超級挑戰2025跑手見面場」，邀請今屆參與跑手到場與觀眾見面對談，對四徑挑戰實際心路歷程有興趣的觀眾，絕對不容錯過！

《香港四徑大步走》成為2024年香港最賣座的紀錄片，更在蛇年賀歲檔期間衝破600萬元票房！（《香港四徑大步走》電影劇照）