疑不滿版主只睇0.7套賀歲片就狂踩　張繼聰：最後一次睇你嘅page

2025蛇年賀歲檔電影票房大幅下跌，總票房比去年跌37.1%。票房三甲《臨時決鬥》、《祥賭必贏》及內地電影《封神第二部:戰火西岐》的票房總和，都不及去年一部的成績，令人慨歎觀眾還愛看賀歲片嗎？而昨日（4日）專門分享電影評論的平台「港唔斷戲」的版主，在Facebook撰文踩2025年的香港賀歲片，惹來張繼聰不滿。

去年中便流出今年將沒有賀歲片應市的傳聞，然後經各方努力終湊拚出三部面世。（電影海報）

「港唔斷戲」的版主在Facebook出Post，表示：「今年嘅香港賀歲片，票房差係合理...... 我自己只係睇咗三套入面嘅0.7套，純粹諗住應下節，但最後都要睇到我中途離場，真係差同尷尬到睇唔曬......新年流流都要人發火，唔尊重觀眾，觀眾最後都係會離棄你。要搞返好香港電影，就係愈爛嘅牌，就要愈用心打，打爭氣波，但而家好似就係背道而馳，賀歲檔唔再係／唔應該係粗製濫造用嚟吸錢嘅工具，有麝自然香，拍得好就死都幫你推返生，要相信新時代觀眾嘅慧眼，差嘅就擺乜檔期都係曇花一現，搵咩人宣傳，都係死路一條。2025年對香港電影同戲院，都應該係艱難嘅一年，共勉。」

疑不滿版主只睇0.7套賀歲片就狂踩，張繼聰留言表示：「今次係我最後一次睇你嘅page 👋🏻」（Facebook）

不過該言論就引起極大迴響，2025年賀歲片之一《祥賭必贏》的主演張繼聰都忍不住留言：「今次係我最後一次睇你嘅page 👋🏻」。有網民就認為版主只看了0.7套賀歲片，怎能夠做出評論，亦有不少網民指很喜歡張繼聰演戲，但問題在於不同因素，加上觀眾「揀戲睇」的情況真的很普遍，著阿聰不要介懷。另外，有網民就表示評論有好有壞，更表示香港電影並不是盲撐。