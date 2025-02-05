蛟龍行動｜票房唔理想10億投資難以回本　主演于適激動吶喊要公平

由導演林超賢執導、內地男星于適、張涵予、黃軒等主演的賀歲片《蛟龍行動》，截止目前上映第8日，累積票房破3億人民幣，成績不太理想，據指該片投資了10億人民幣，似乎難以回本，令到投資方博納影業的老闆于冬及主演于適亦忍不住激動發言，稱影片遭遇水軍惡意打低分，大喊需要公平對待。

《蛟龍行動》截止目前上映第8日，累積票房破3億人民幣。（《蛟龍行動》微博圖片）

春節檔有多部電影上映，其中卡通片《哪吒之魔童鬧海》的票房成績相當厲害，截止目前為止累積票房破54億人民幣，成為春節檔電影第一名。而集齊多位人氣男星主演的《蛟龍行動》，成績就不太理想，據指該影片投資了10億人民幣，但目前累積票房只收破3億人民幣，還不到4億人民幣，似乎難以回本，還盛傳電影會遭撤檔。

《蛟龍行動》累積票房破3億人民幣。（網上圖片）

博納影業的老闆于冬（右）及主演于適亦忍不住激動發言。（微博圖片）

對於電影票房不太理想，老闆于冬在宣傳期間就忍不住發言，直指有水軍在豆瓣平台惡意打低分：「一分的全是黑水，我覺得我們的影迷朋友可以自發的給我們一個公平。」而主演之一的于適甚至激動喊出：「我們只想要公平，公平。」而由他主演的另一部賀歲電影《封神第二部：戰火西岐》截止目前累積票房收破10億人民幣，成績相當理想，而肖戰主演的《射雕英雄傳：俠之大者》目前累積票房收破5億，截止目前累積春節檔票房已破95億人民幣，觀影人數高達1.87億，刷新了影史春節檔及觀影人次的紀錄。

于適激動喊出要公平。（微博圖片）