姜皓文夫妻檔挑戰港馬兩地市場　拍攝時焦慮加劇︰但失眠改善咗

由姜皓文（黑哥）與太太殷寧合力監製，黑哥主演的賀歲片《哈哈哈新年喜戲》，今日（6/2）香港正式上映。電影在大年初一先攻馬來西亞賀歲檔，成績理想，今次再轉戰香港，由籌備、拍攝同宣傳，兩公婆「四腳踢」，老公見太太操勞不捨，老婆見先生焦慮更是心痛，但太太就慶幸過程因忙得福︰「因為日日都太攰，佢失眠問題好咗。」



鳴謝︰

髮型︰Jove Shek

化妝︰Manman Fong

服裝︰DEGAIA HK

姜皓文黑哥與太太夫妻檔上陣，磨擦少不免，但當中又經歷不少窩心事。（梁碧玲 攝）

想有家的感覺

雖然電影叫《哈哈哈新年喜戲》，但黑哥不想再續胡鬧的賀歲感覺，想帶出溫情及笑中有淚，而身兼編劇的太太似乎心有靈犀，故事竟由孤兒院講起，而黑哥兒時就是在兒童宿舍長大。「細個兒童宿舍時好多傳聞，話舍監會捉我哋地賣，又話做錯事會困我們在黑房，咩傳聞都有。其實我未入住前，幾兄弟姊妹流離失所，個個親戚都住下，這段時間係冇家的感覺，想不到太太會寫呢段情節入去。」

姜皓文未入住兒童宿舍前，幾兄弟姊妹流離失所，個個親戚都住下，這段時間係冇家的感覺。(網上圖片)

這都是源於黑哥日常跟太太的分享有關。「同佢行街，港九新界都話自己度度都住過，你睇得出佢對家庭有份渴望，尤其翜去我家人聚會時，係好重視，所以戲中會講到你點出身都好，你絕對有選擇權揀自己條路行，用哈哈哈的精神，每日都大笑。」

今次製作時間倉促，每樣事情都是到最後一刻才落實，萬分驚險，但黑哥認為正正這份壓力，逼出很多可能性，又見證不少朋友對自己的愛護。姜皓文︰「起初都諗過放棄，到最後朋友好開聲話支持，自己又覺得今次唔做唔知幾時先再有機會，當一切都落實，演員真係有期？製作真係趕得切？院商真係畀到期我哋上？逐樣落實後就拍板去馬。」

老公見太太操勞不捨，老婆見先生焦慮更是心痛。（梁碧玲 攝）

財神都急Call到

數到最急是戲中的歌曲，太太原先想用耳熟能詳的賀年歌，但版權費負擔不起，冇版權的又太老氣，於是臨急臨忙下，用兩日時間作曲填詞仲拍埋MV，簡直是一個紀錄。姜皓文︰「真係1日時間，做音樂的朋友都話無可能，但我哼幾個音畀佢，太太又提供最緊要歌中有哈哈哈，興興旺旺的歌詞，大家撞下撞下，靈感到就一個鐘左右起貨，自己仲有份作曲作詞。」

姜皓文︰「最開心係我哋想搵個財神拍MV，而剛剛一位在傳統潮劇飾演財神的演員，正好在附近開工，立即相約在MV客串。」（MV截圖）

歌都未算癲，MV更神奇，由於半夜錄完首歌又想有個MV出街，但翌日黑哥已經要返港開工，只有翌日一朝時間，於是半夜三更致電老友話想第二朝拍MV。姜皓文︰「導演都嚇親，本身刷完牙打算瞓，都立即過來開會，去找熟悉的地方餐廳拍。不過最開心係我哋想搵個財神拍MV，而剛剛一位在傳統潮劇飾演財神的演員，正好在附近開工，立即相約在MV客串，所以成件事真係好感激，好多歡樂。」

黑哥找來好友宣萱坐陣。（《哈哈哈新年喜戲》劇照）

Dada陳靜在戲中，由專人服侍化身印度西施。（《哈哈哈新年喜戲》電影劇照）

姜皓文與太太殷寧，為宣傳《哈哈哈新年喜戲》接受大小訪問。（梁碧玲 攝）

發噩夢變電影情節

成套戲，很多事情都是逼出來，包括首次做監製。姜皓文︰「我向來都是做演員，監製完全係另一個世界，睇到的是另一回事，根本是殺戮戰場去衝鋒陷陣。」而兩公婆在同一崗位，爭拗少不了。殷寧︰「好多磨擦，同朋友都多，但好多時磨擦完好快就冇事，唔會變仇人，最緊要大家對件事有益處。其實成套戲都辛苦咗佢，整個製作團隊都關佢事，佢又要一人分飾兩個角色，見到佢眼袋愈來愈大，狀態都唔同咗。又因為呢套戲，佢焦慮症嚴重咗，但失眠反而好番，因為太累，每日得幾個鐘瞓，瞓落床就瞓得著。」

有一晚，黑哥更緊張到發噩夢，但這又令太太靈機一觸變成電影情節︰「佢有一晚發噩夢，成個人紮醒，話有個同我一樣嘅人用刀插自己。好明顯好大壓力，但我於是將這個夢境加埋落套戲度，呢啲就係創作的有趣位。」