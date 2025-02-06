死神來了6｜相隔14年回歸　預告嚇窒網民：出街都覺得隨時會死

由香港出生的華裔美國導演黃毅瑜執導的《死神來了》（Final Destination）在2000年上映時叫好叫座，之後還衍生四部續作，多種離奇死亡方式震撼觀眾，成為不少8、90後的經典恐怖回憶。相隔14年，終於迎來續集《死神來了6：血脈》（Final Destination: Bloodlines），日前推出的預告隨即引起網民熱議。

《死神來了6：血脈》即將於5月16日上映。（電影海報）

《死神來了6：血脈》延續系列貫徹的驚悚風格，劇情圍繞女主角Stefanie發現祖母雖然成功逃脫死神魔掌，直到80歲才離世，但死神的詛咒卻延續到了後代。家族每一個成員都面臨死神追殺，若找不到破解方法，所有人將陸續以驚悚恐怖的方式喪命。為擺脫可怕的宿命，Stefanie決定重返家鄉尋找唯一能打破死亡循環的關鍵人物。

《死神來了6：血脈》延續系列貫徹的驚悚風格。（預告畫面）

《死神來了6：血脈》延續系列貫徹的驚悚風格。（預告畫面）

再添一離奇死法。（預告畫面）

再添一離奇死法。（預告畫面）

日前官方發布了最新預告，片中男子被天花的鐵鏈離奇地扣在鼻環，被死神安排得像一連串看似的意外下被燒死。有大批觀眾看到預告後，都紛紛表示：「冇咩都唔好穿鼻環」、「睇完即刻取消預約紋身及穿環」、「行出街都覺得隨時會死」、「超正！回憶返晒嚟！」。另外，亦有網民大讚《死神來了6：血脈》成功延續系列的恐怖氛圍，而預告並沒有劇透電影其餘離奇死法，留下不少懸念，更加引人入勝。