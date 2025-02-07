黑白潛行2︱混血女打星對打安志杰汪東城　狂野性感演繹十足小丑

內地網絡電影《黑白潛行2》上月底於在網絡公映，電影承接上集由曾志偉、安志杰主演，更加入藍心妍、汪東城及林子善等新班底陣容，相當新鮮！在一眾觀眾熟悉的影視演員外，香港混血美女打星何慈茵（Charlene Houghton）亦加盟飾演毒販劉易斯，劇情中不但以「小丑」化妝造型現身、展現瘋癲狂野面貌，更憑一人之力與安志杰、汪東城對打！

內地網絡電影《黑白潛行2》由曾志偉、安志杰等主演。（《黑白潛行2》電影劇照）

混血美女打星何慈茵於《黑白潛行2》裡飾演變性人劉易斯！（何慈茵IG圖片）

混血美女打星何慈茵於《黑白潛行2》裡飾演變性人劉易斯！（何慈茵IG圖片）

《黑白潛行2》劇情中，何慈茵飾演變性人劉易斯，以剷青短髮、滿臉穿環現身，十足女版「小丑」！劉易斯胸間紋身，上身短版T裇讓Charlene露出雪白而堅實的纖腰，加上短褲與魚網絲襪，就算角色為變性人亦相當狂野性感！與安志杰、汪東城對打期間，Charlene親自上演武打動作，在長鏡頭下拳腳跳躍非常利落，連黑膠唱片也能成為飛盤武器，足顯一流打女的好身手，令觀眾相當驚喜！

何慈茵在《黑白潛行2》裡飾演的劉易斯身手極好，連黑膠唱片也能如飛盤樣變成武器！（何慈茵IG圖片）

何慈茵的癲狂演出極似小丑！（《黑白潛行2》電影截圖）

何慈茵的癲狂演出極似小丑！（《黑白潛行2》電影截圖）

何慈茵的癲狂演出極似小丑！（《黑白潛行2》電影截圖）

何慈茵親自上演動作戲份，身手非常利落。（《黑白潛行2》電影截圖）

何慈茵親自上演動作戲份，身手非常利落。（《黑白潛行2》電影截圖）

現年34歲的何慈茵於香港出生及成長，父親何麥為英國人，亦是一代武打片宗師劉家良的徒弟，Charlene自五歲開始修習洪拳，名正言順為劉家良徒孫！何慈茵畢業於浸會大學修讀運動及康樂領袖學士，作為私人健身教練的她，亦入行成為動作演員，目前為無綫電視及邵氏兄弟合約藝人，此前已於《飛虎3壯志英雄》、《逆天奇案2》等劇集中嶄露頭角！

何慈茵於香港土生土長及接受教育。（何慈茵IG圖片）

何慈茵身材健美，偶然在社交媒體派性感福利！（何慈茵IG圖片）

何慈茵身材健美，偶然在社交媒體派性感福利！（何慈茵IG圖片）

何慈茵五歲起修習洪拳，父親為武打片宗師劉家良的徒弟，名符其實為劉家良徒孫！（何慈茵IG圖片）

何慈茵五歲起修習洪拳，父親為武打片宗師劉家良的徒弟，名符其實為劉家良徒孫！（何慈茵IG圖片）