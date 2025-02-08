哪吒之魔童鬧海︱揭秘64億票房神話製作　純中國班底堅拒外國技術

內地賀歲動畫電影《哪吒之魔童鬧海》，由新晉動畫導演餃子執導，自1月29日大年初一上映至今10日，累積票房衝破64億元人民幣，打破《長津湖》保持數年的57億元紀錄，成為中國電影史上最賣座電影！《哪吒之魔童鬧海》（下稱《哪吒2》）在同樣由餃子執導的系列前作《哪吒之魔童降世》（下稱《哪吒1》）推出五年後上映，除了票房突破前作，電影在動畫製作水平、觀眾口碑亦大幅超越，背後有賴全國動畫精英團隊傾力製作。

內地賀歲動畫電影《哪吒之魔童鬧海》累積票房衝破64億元人民幣，成為中國電影史上最賣座電影！（《哪吒之魔童鬧海》電影劇照）

《哪吒1》於2019年7月上映，縱使檔期未如賀歲檔一樣全國蜂擁進入戲院，但仍收獲逾50億元人民票房，並為續作累積雄厚的觀迷粉絲。《哪吒2》耗資超過6億元製作，經五年長時間打造，在前作劇情人物基礎上大幅增加三倍角色，哪吒等主角亦以全新外貌造型登場，不論角色模組結構、五官皮膚質感均更具真實感，令觀眾耳目一新。

《哪吒之魔童鬧海》耗資超過6億元製作，經五年長時間打造！（《哪吒之魔童鬧海》電影劇照）

據悉，《哪吒2》全片由超過2400個鏡頭組成，其中視覺特效鏡頭便超過1900個，為前作《哪吒1》的三倍！華麗而精緻的視覺特效背後，由全國138間動畫公司合力製作，主創團隊超過4000人！相比電影大型動作場面，製作劇情細節部分時更見心思，其中哪吒「削骨還父、割肉還母」皮膚撕裂的視覺效果，短短10秒鐘的畫面便耗用特效團隊超過一年的時間打造！

《哪吒之魔童鬧海》的動畫特效由全國138間動畫公司合力製作，主創團隊超過4000人！（《哪吒之魔童鬧海》電影劇照）

哪吒「削骨還父、割肉還母」皮膚撕裂的視覺效果，短短10秒鐘畫面耗用特效團隊超過一年的時間打造！（《哪吒之魔童鬧海》電影劇照）

《哪吒2》驚喜地由「純中國血統」動畫團隊製作，未有借助外國更為先進成熟的動畫製作技術，導演餃子曾向內地媒體透露，製作期間以「寧缺毋濫」為態度，甚至堅拒外國特效技術及支援的參與，以確保統一化的風格，亦藉作品提升觀眾對國產動畫的信心。導演更曾感嘆指，製作過程中有部分動畫公司雖然知道報酬極低、甚至未能開出酬勞，但仍然願意合作，彼此同為對手與戰友，以打造一部真正優秀的中國動畫電影而努力。

導演餃子透露，《哪吒之魔童鬧海》堅拒外國特效技術及支援的參與，以確保統一化的風格。（《哪吒之魔童鬧海》電影劇照）