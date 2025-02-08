哪吒之魔童鬧海｜河南開放人民大會堂播映　票價吸引且可免費停車

春節檔電影競爭激烈，而《哪吒之魔童鬧海》的票房走勢最強，截止目前為止上映第十天，累積票房高收破64億人民幣，相當厲害，更打破《長津湖》的紀錄（累積票房57.75億人民幣）成為中國影史票房總榜第一名。而電影更厲害到在人民大會堂（河南省）播映，票價29.9人民幣還送可樂，吸引不少民眾捧場，而該地方可同時容納2000人。

《哪吒之魔童鬧海》的票房走勢好強。（微博圖片）

《哪吒之魔童鬧海》除了累積票房破64億人民幣，成為中國影史票房總榜第一名之外，還打破了多項紀錄，就好像成為2025年春節檔影片首映日票房冠軍、2025年春節檔首映日人次冠軍、中國影史喜劇片累計票房紀錄、中國影史動畫片累計票房紀錄等，甚至電影即將在海外上映，電影門票熱賣瘋搶，可想而知《哪》的故事是有多麼的精彩。

《哪吒之魔童鬧海》在河南省人民大會堂播映。（小紅書圖片）

人民大會堂可同時容納2000人。（小紅書圖片）

《哪》除了在各大電影院播映之外，近日亦被發現安排在人民大會堂（河南省）播映，吸引不少民眾捧場支持。而有觀看的民眾接受訪問時表示一進會場就被震撼到，場內分上下兩層，基本上都坐滿了密密麻麻的人，而會場內屏幕算比較大且聲音清晰，觀感度非常好，而該會場據知可同時容納2000人。另外，據指票價是29.9人民幣還送可樂，而且還能免費停車3小時，性價比非常高。

《哪吒之魔童鬧海》截止目前累積票房破64億人民幣。（網上圖片）