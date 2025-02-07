職業特工隊8︱兩張絕密劇照流出　湯告魯斯又玩命徒手懸吊飛機下

由湯告魯斯主演的荷里活特務動作電影《職業特工隊8：死亡清算下集》（Mission: Impossible – The Final Reckoning），將於今年5月23日正式在全球上映，去年底已推出首條預告片段，讓劇情精彩畫面與演員陣容曝光。湯告魯斯自1996年起主演《職業特工隊》系列，直至目前已長達29年，為生涯演繹次數最多的角色。湯告魯斯在第八集繼續系列傳統，又再瞓身玩命，上天下海突破系列的動作特技高峰！

《職業特工隊8：死亡清算下集》將於今年5月23日正式在全球上映。（《職業特工隊8：死亡清算下集》預告截圖）

《職業特工隊8：死亡清算下集》將於今年5月23日正式在全球上映。（《職業特工隊8：死亡清算下集》預告截圖）

《職業特工隊8：死亡清算下集》將於今年5月23日正式在全球上映。（《職業特工隊8：死亡清算下集》預告截圖）

《職業特工隊8：死亡清算下集》將於今年5月23日正式在全球上映。（《職業特工隊8：死亡清算下集》預告截圖）

《職業特工隊8：死亡清算下集》將於今年5月23日正式在全球上映。（《職業特工隊8：死亡清算下集》預告截圖）

日前《職業特工隊8：死亡清算下集》流出兩張絕密劇照，其中湯告魯斯與女主角Hailey Atwell、鐵腳男配Simon Pegg同框，Hailey雙手捧住湯告魯斯的臉頰、Simon亦一臉擔心的望向老拍檔，似乎非常擔心Ethan Hunt接下來的行動決定，然而湯告魯斯一貫自信而堅定的眼神，似乎在絕境中仍對狀況有十足把握！

兩張《職業特工隊8：死亡清算下集》絕密劇照流出，湯告魯斯顯然又會再做令隊友擔心的決定。（《職業特工隊》IG圖片）

另一張劇照中，湯告魯斯僅用雙手懸吊於飛機下的輪軸，徒手數百米高空玩命演出！劇照的驚人畫面在網絡上被瘋傳，不少觀眾對年過六旬的湯告魯斯竟繼續挑戰動作特技界限感到不可思議，亦令多年影迷對5月上映的《職業特工隊8：死亡清算下集》更為期待！