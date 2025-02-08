哪吒之魔童鬧海︱行外人竟稱霸票房　中國電影動畫早現倒灌趨勢？

內地賀歲動畫電影《哪吒之魔童鬧海》，由新晉動畫導演餃子執導，自1月29日大年初一上映至今11日，累積票房衝破71億元人民幣，仍不斷突破高峰，成為中國電影史上最賣垐電影！《哪吒之魔童鬧海》由純中國動畫班底合力製作，全國共138間公司組成超過4000人的主創團隊，足顯中國動畫製作實力與技術水平，作為餃子第二部執導作品，成績實在非常亮麗！

《哪吒之魔童鬧海》累積票房衝破71億元人民幣，成為中國電影史上最賣垐電影！（《哪吒之魔童鬧海》電影劇照）

《哪吒之魔童鬧海》由純中國動畫班底合力製作，全國共138間公司組成超過4000人的主創團隊。（《哪吒之魔童鬧海》電影劇照）

執導《哪吒之魔童鬧海》的導演餃子，此前僅執導動畫長片《哪吒之魔童降世》及兩部動畫短片，在電影業算是新銳導演。成為動畫導演前，餃子畢業於四川大學華西藥學院，作為醫藥科學生，跨界進入電影及動畫製作行業，更以「行外人」身份推出制霸全國票房的動畫作品，實在令觀眾大感意外。

《哪吒之魔童鬧海》導演餃子畢業於四川大學華西藥學院，竟為一位醫藥科學生。（《哪吒之魔童鬧海》電影劇照）

在動畫以外，真人電影領域近年亦出現「行外人」制霸、倒灌入業界的趨勢，中國太空科幻電影《流浪地球》系列導演郭帆，雖然高中時已有電影夢想，然而卻先進入海南大學法學院攻讀法律，及後在北京多次尋找進入電影製作領域不果，才考入北京電影學院，畢業後成為電影導演，執導過三部長片作品後，便得到製作《流浪地球》系列的機會，一舉成名！

《流浪地球》系列導演郭帆亦為電影業界的「行外人」。（《流浪地球2》劇照）

《流浪地球》系列導演郭帆亦為電影業界的「行外人」。（《流浪地球2》劇照）

在餃子以外，以「行外人」身份進入動畫領域的製作人，亦包括衝擊世界遊戲業的《黑神話：悟空》的主創人馮驥。馮驥畢業於華中科技大學生命學院醫學工程專業學系，與餃子一樣算是一位醫藥科學生，然而卻以「行外人」身份領導製作中國遊戲史上最成功的3A遊戲。

《黑神話：悟空》是中國遊戲史上最成功的3A遊戲。（外灘提供）

有內媒評論分析指，餃子、郭帆及馮驥雖然作為電影、動畫及遊戲業的「行外人」，然而卻比資深的「圈內人」更掌握文化、知識、時局與流行，拍攝與製作出來的品質，自然比「圈內人」更深更廣，甚至能超越同期推出作品的業內尊長。相信在餃子憑《哪吒》系列創下史無前例的成就後，中國影業、動畫業等領域將有更多新血湧入，形成一鼓嶄新氣象。